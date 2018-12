¿Le gustó Roma? Cuatro opciones para seguir redescubriendo el cine de Alfonso Cuarón

Alfonso Cuarón ya tenía crédito en el banco, pero todavía no demasiado; apenas una película –Solo con tu pareja– que había causado un ruido moderado. Sin embargo, le permitió llegar a Hollywood y debutar, allí, con una película que no se menciona mucho cuando se habla de su filmografía, pero que es fundacional para su carrera y su vínculo con el director de fotografía Emmanuel Lubezki: La princesita. En esta historia de 1995, Cuarón visita a la India para mostrar la vida de una pequeña niña y su padre durante 1914. Cuando la Primera Guerra Mundial toca la puerta, ambos son separados por el conflicto. Está basada en la novela homónima de Frances Hodgson Burnett, estuvo nominada al Oscar y está en HBO GO.