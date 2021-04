"Me dejaron pelado": jugadores de fútbol fueron estafados a través de la tarjeta Midinero de Redpagos

El zaguero de Fénix Ignacio Pallas abrió la aplicación de la tarjeta Midinero, de Redpagos, y notó que solo que quedaban $ 180, mucho menos de lo que tenía ahorrado en ese sistema. Se fijó las transferencias registradas y vio que en cinco minutos se habían hecho cinco transacciones, en las que se le fue toda la plata. "Ahí me dejaron pelado", dijo el futbolista a 100% Deporte, de Sport 890.

Pallas se enteró que había sido estafado el 9 de marzo, pero la maniobra se repitió en el plantel de Fénix, una institución que paga los salarios a través de la plataforma de Redpagos. Esta semana los casos se reiteraron: hubo dos jugadores del club cuyas cuentas también fueron vaciadas.

Luego de cobrar el sueldo, uno de los jugadores fue hasta un supermercado para hacer las compras del día, relató Pallas. Al pasar la tarjeta en la caja para pagar, le comunican que no tiene saldo. El futbolistas se imaginaba que le podía pasar por los antecedentes que había en el plantel, y entonces llamó a la tarjeta. "No lo atendían, y no había ninguna respuesta. Y es la guita que tiene para moverse todos los días", comentó el zaguero.

"De un momento a otro te limpian la tarjeta y te quedás sin plata. Lo peor de todo es que no hay respuesta de nada", lamentó Pallas y dijo que es una situación que le "está pasando a muchísima gente" en Uruguay.

El futbolista, referente en el club, hizo la denuncia ante Delitos Informáticos del Ministerio del Interior hace un mes y medio y aún no tuvo noticias sobre la estafa.

Pallas aseguró que están siguiendo el tema con un abogado y que está sobre la mesa el planteo de cambiar la vía de cobro de los salarios.

El principal reclamo del jugador es hacia la firma de tarjeta: "No hay respuesta de nada. Llamás a ver qué pasó y te dicen que no son responsables de nada, que hagas la denuncia y que después se verá", sostuvo Pallas. También se quejó se que no realizaron "alertas" sobre estas situaciones.

Por nosotros y por todas las personas q están pasando por esta situación, esperemos tener respuestas y soluciones !! pic.twitter.com/zvBtAcEOR6 — Ignacio Pallas (@nachopallas17) April 20, 2021

Consultada la empresa por El Observador, desde Midinero respondieron que ya se realizaron las denuncias ante el Ministerio del Interior y que la Justicia está investigando los hechos.

"En una época de mayor transaccionalidad con medios electrónicos es importante verificar que los sitios donde los usuarios cargan datos personales sean oficiales", aseguraron.

Sobre la maniobra de estafa –denominada phishing– aseguraron que es un "fraude para robar datos personales". "Usualmente se realiza mediante correo electrónico en el que el atacante se hace pasa por una institución de confianza con el objetivo de obtener información, como credenciales financieras o números de tarjetas", describieron.

A su vez, afirmaron que Midinero nunca solicita a los clientes por ninguna vía los datos de acceso a las cuentas y aconsejaron a los usuarios no ingresar su contraseña en sitios que no sean oficiales.

En febrero, Midinero y Redpagos habían alertado sobre nuevas maniobras de estaba bajo la modalidad de robo de datos personales. En esa oportunidad, a través de mensajes de texto o correos electrónicos, los clientes de la tarjeta era notificados de que tenían disponible un premio a cobrar de $ 5 mil. Luego, a través de un link, solicitaban un usuario y contraseña, necesario para acceder al premio, mediante el cual se completaba la estafa.

Pallas dijo que "por lo menos" pretenden saber qué fue lo que pasó. "Hasta ahora son todos supuestos", sostuvo.