Alertan por estafas con la tarjeta Mi Dinero de Red Pagos con mensajes de texto y correos

La tarjeta Mi Dinero y Red Pagos alertaron sobre nuevas maniobras de estafa bajo la modalidad de robo de datos personales. Según un comunicado difundido por la empresa, a través de mensajes de texto o correos electrónicos, los clientes de la tarjeta son notificados de que tienen disponibles un premio de $ 5 mil.

A los clientes le solicitan un usuario y contraseña a través de un link, a través del que pueden acceder el premio. Quienes están detrás de la maniobra, crearon esos links y correos electrónicos para concretar las estafas, según la empresa.

Mi Dinero y Red Pagos instan a no ingresar datos de acceso a sitios no oficiales y recuerdan que, como política de seguridad, no solicitan ningún usuario ni contraseña por ninguna vía.

Las firmas ya realizaron las denuncias y están siguiendo el caso.