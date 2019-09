“Motivado”: Lasa va en busca de 8,22 m para clasificar a Tokio 2020

El Mundial de atletismo de Doha, Catar, se abre este viernes 27 de setiembre y en la primera jornada habrá participación uruguaya con Emiliano Lasa, el mejor atleta celeste de la actualidad, quien competirá en la prueba de clasificación desde la hora 10.30 de Uruguay.

Tras lograr el bronce en los recientes Juegos Panamericanos de Lima, en los que estuvo afectado por unas lesiones y llegó al podio con un salto de 7,87, en Doha espera mejorar ese registro, sumar puntos para el ranking clasificatorio para Tokio 2020 y también intentar hacer marca mínima para llegar de forma directa a los Juegos Olímpicos.

“La preparación fue buena, estuve en Madrid unos días antes de venir para acá y pude entrenar bien y mejor”, contó a Referí este jueves desde Catar.

“Las lesiones han mejorado después del Panamericano, sobre todo la tendinitis que tenía en el posterior que está bastante mejor y no me ha impedido entrenar y la periostitis en la tibia un poco me molesta pero la he ido llevando y he podido entrenar bien”, agregó Lasa, quien dijo llegar al Mundial “motivado”.

Su primer objetivo en el torneo es pasar a la final este viernes y luego, el sábado, disputar la semifinal entre los 12 mejores.

“En la final espero estar lo más arriba posible, ojalá con buenos saltos. Espero saltos por arriba de 8,20 metros por lo menos así que vamos a ver si se puede dar”, señaló.

El atleta sabe que competirá ante los mejores de su disciplina, algo a lo que está acostumbrado al estar entre los mejores del ranking. “Es un nivel mundial, olímpico, y esperemos poder estar a la altura”, expresó.

De cara a la clasificación para Tokio, señaló que Doha será importante porque da los mismos puntos para el ranking que los Juegos Olímpicos. “Tener una buena colocación, estar entre los mejores y con salto arriba de los 8 metros da un puntaje muy importante para el ranking para llegar a Tokio”, explicó.

AFP

Sumar puntos es uno de los objetivos, pero Lasa no descarta lograr el boleto de forma directa, para lo que se tiene fe. “Se podría hacer la clasificación directa saltando 8,22 que es la marca mínima así que veremos si se puede hacer ya”, comentó.

Como el resto de los deportistas, Lasa tendrá que competir en medio de las altas temperaturas de Doha. “El clima es bastante caluroso acá, sensación térmica arriba de 40°, todos los días y con bastante humedad”, contó. “Por suerte en el estadio hay una climatización y baja la temperatura a 26°, así que está bueno”, agregó.

Calendario de los uruguayos

Viernes, 10.30, clasificación salto largo masculino (Emiliano Lasa)

Viernes, 11.10, series de 800 m femenino (Déborah Rodríguez)

Sábado, 13.15, semifinales de 800 m femenino (Déborah Rodríguez, en caso de clasificar)

Sábado, 14.40, final salto largo masculino (Emiliano Lasa, en caso de clasificar)

Miercóles, 16.10, final de 800 m femenino (Déborah Rodríguez, en caso de clasificar)

Jueves, 17.00, semifinal de 1.500 m femenino (Pía Fernández)

Sábado 5, 17.59, maratón masculina (Nicolás Cuestas)

Marcas mínimas para Tokio 2020

Salto largo: 8,22 m (la mejor marca de Emiliano Lasa es 8,26 m, récord nacional)

800 m femenino: 1.59.50 (la mejor marca de Déborah Rodríguez es 2.01.46, récord nacional)

1.500 m femenino: 4.04.20 (la mejor marca de Pía Fernández es 4.10.93, récord nacional)

Maratón masculina: 2.11.30 (la mejor marca de Nicolás Cuestas es 2.13.59)