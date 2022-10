"Parece changuito": los comentarios racistas por los que tuvo que dimitir una de las políticas latinas más poderosas de Los Ángeles

Nury Martínez, presidenta del Concejo Municipal de Los Ángeles y una de las políticas latinas más poderosas de la ciudad estadounidense, renunció este lunes a ese cargo tras la polémica generada por una filtración en la que se le escuchan comentarios racistas.

Getty Images Nury Martínez renunció a la presidencia del Concejo Municipal de Los Ángeles.

Entre otras frases despectivas, dijo que el hijo afroestadounidense del concejal Mike Bonin "parece changuito". Y lo comparó con un accesorio que su colega lleva "al costado". "Lo trae así, during the Black History month (…). Él trae a su negrito, like on the side".

Los comentarios los hizo en el marco de una reunión sostenida en octubre de 2021 con los concejales Gil Cedillo y Kevin de León y el presidente de la Federación Laboral del Condado de Los Ángeles, Ron Herrera.

Pero fueron divulgadas por Los Angeles Times este domingo, a un mes de las elecciones a la alcaldía del 8 de noviembre, que coinciden con los comicios de mitad de período, que se celebran cada cuatro años, a mitad del mandato de un presidente, y son cruciales para el rumbo que tomará el país.

Según el diario, la conversación fue compartida en la red social Reddit por un usuario ahora suspendido, y no está claro quién la grabó.

Gran parte de la conversación se centró en los mapas propuestos por la comisión de redistribución de distritos de la ciudad y la frustración de los concejales con ellos, así como en la necesidad de "garantizar que los distritos mayoritariamente latinos no pierdan activos económicos" en el proceso, según el periódico.

Pero en un punto los concejales hablaron sobre Bonin, un hombre blanco.

En los audios divulgados se escucha a Martínez recordar una conversación del pasado y decir: "Bonin cree que es un (…) negro". Y a esto le siguen los comentarios ya mencionados sobre su hijo, a los que Cedillo y De León suman otros.

Getty Images El concejal Kevin de León (izquierda, junto a Nury Martínez) se disculpó por unos comentarios que, dijo, no estuvieron a la altura de lo que se espera de su cargo.

Y también hacen comentarios despectivos sobre el aspecto de algunos vecinos de origen mexicano del barrio Koreatown. "Veo a mucha gente baja y de piel oscura", es una de las frases. "Tan feos", otra.

"No hay excusas"

Las reacciones a la filtración no se hicieron esperar, con concejales y otras autoridades, así como varias organizaciones, pidiendo la renuncia de Martínez.

"Estamos consternados, enojados y absolutamente disgustados porque Nury Martínez atacó a nuestro hijo con horribles insultos racistas y habló sobre su deseo de dañarlo físicamente. Es vil, abominable y completamente vergonzoso", dijeron Bonin y su esposo, Sean Arian, en un comunicado.

Our family statement about today's ugly and hateful news. pic.twitter.com/0fPPXwsS5B — Mike Bonin (@mikebonin) October 9, 2022

"No hay lugar para que el lenguaje racista y la odiosa retórica incendiaria coexistan con los deberes del servicio público", expresó por su parte la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados (Naleo) de Estados Unidos.

Asimismo, una serie de manifestantes llegaron a la casa de la demócrata el domingo con pancartas y megáfonos solicitando su dimisión.

Ante ello, la política anunció este lunes su retirada del cargo.

"Asumo la responsabilidad de lo que dije y no hay excusas para esos comentarios. Lo siento mucho", dijo.

"Como alguien que cree profundamente en el empoderamiento de las comunidades de color, reconozco que mis comentarios socavan ese objetivo", añadió, sin dejar claro si además del de presidenta del Concejo, renunciaba también a su puesto como concejal.

La californiana hizo historia en 2019 al ser nombrada la primera presidenta latina del Concejo Municipal de Los Ángeles.

Los otros concejales a los que se escucha en la discusión, y que también han sido cuestionados por sus comentarios, ofrecieron disculpas por sus palabras.

De León dijo en un comunicado que los comentarios fueron "totalmente inapropiados" y agregó que no estuvo a la altura de lo exigido por su cargo.

