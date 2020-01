¿Por cuánto se vende la casa más cara de Estados Unidos?

"Cuando tienes algo que es tan único como la Mona Lisa, puedes pedir lo que quieras", asegura Nile Niami, productor de películas y promotor de la casa más cara de Estados Unidos, a la venta por US$ 500 millones.

Una discoteca, cuatro piscinas y vistas 360 grados del sur de California son solo algunas de las características de The One, una mansión de 9.300 metros cuadrados en el exclusivo barrio Bel Air de Los Ángeles.

El promotor, que también estuvo al frente de la construcción del proyecto, está convencido de que su valor de venta "no es irrazonable", consignó un artículo de El País de Madrid. Argumentó que cuando se inició la casa, no tenía base para pedir US$ 500 millones, pero que ahora las ventas por valores cercanos en la ciudad y en el mundo son más frecuentes.

Si bien la venta de la propiedad se había anunciado en 2015, en el camino se produjeron problemas de permisos, retrasos en la construcción y financiación. Aunque esto puso en duda la finalización del proyecto, Niami decidió no dar marcha atrás.

El productor de películas, que se convirtió en desarrollador de megamansiones, señaló que construir estas propiedades sin un comprador puede ser complicado, ya que los costos de mantenimiento son altos y es difícil predecir el "apetito cambiante por el lujo".

El tasador y presidente de la firma Miller Samuel, Jonathan Miller, sostuvo que Niami continúa personalizando el inmueble y que eso puede reducir el número de potenciales compradores. "Aunque la intención es atraer la atención de la propiedad, también la está personalizando, lo que puede reducir el tamaño del pastel de mercado", apuntó a El País de Madrid.

Su promotor, sin embargo, argumentó que como Los Ángeles intenta limitar la construcción de nuevas megamansiones, "nada como The One se construirá nuevamente". Niami renunció a una de las características de la mansión que más llamó la atención: una habitación con depósitos de agua con medusas vivas que recubrían las paredes. Pero el promotor contó que tiene "algo mejor" entre sus planes.

La presentación de The One se realizará una vez que se finalice la decoración interior. Por el momento, Niami no deja que nadie entre en la propiedad.

Fijación aspiracional

La fijación de precios aspiracional es una estrategia que consiste en fijar por encima de su valor de mercado. Se trata de una manera de llamar la atención sobre las listas de lujo extremo. Una venta por US$ 500 millones representaría más del doble del mayor negocio inmobiliario residencial hecho en Estados Unidos hasta ahora. El mayor valor, hasta ahora, lo obtuvo un ático vendido por US$ 238 al fundador de Citadel, Ken Griffin en Manhattan.

The Billionaire es otra casa de lujo que, durante un tiempo, fue la más cara en venta en Estados Unidos, por US$ 250 millones. Tiene bodegas, piscinas, helipuerto y "sala de dulces" y se terminó vendiendo por US$ 94 millones en octubre, con un 62% de descuento.