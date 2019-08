¿Por qué Bonomi se hizo responsable de un crimen que dice que no cometió?

Muchos se sorprendieron el domingo 11 de agosto cuando Eduardo Bonomi negó que había matado al policía Leonardo Leoncino –que era jefe de la cárcel de Punta Carretas– durante un enfrentamiento armado en la calle el 27 de junio, ante una pregunta del periodista Leonardo Haberkorn en el programa Séptimo Día.

Con el libro Tabaré Vázquez. Compañero del poder del periodista Sergio Israel en la mano, Haberkorn repreguntó y Bonomi fue categórico: “Sergio Israel dirá algo que yo no dije”, respondió el jerarca, ante lo cual Haberkorn le recordó una entrevista que había tenido con Emiliano Cotelo en radio El Espectador, el 22 de setiembre de 2009, en la que también se refería al asunto.

El libro relata que en 2004, cuando Tabaré Vázquez conformaba su equipo de gobierno –que iba a asumir en marzo del año siguiente– ya tenía pensado elegir a Bonomi para conducir la cartera de seguridad, pero que a último momento cambió de opinión.

“El Bicho (por Bonomi) advirtió a Vázquez que había sido acusado de la muerte de dos policías durante su militancia en el MLN-Tupamaros antes de la dictadura y que en uno de los casos era verdad. Fue entonces que Vázquez decidió que Díaz, que iba a ser ministro de Trabajo, se ocupara de Interior y Bonomi pasara a lidiar con empresarios y trabajadores, otro frente muy importante en un gobierno de izquierda”, dice el libro.

El ministro del Interior explicó este sábado en el programa Abran Cancha (Del Sol) por qué hace más de 40 años que carga con la responsabilidad de un crimen que, según dijo, no cometió.

“Fui procesado por eso. No son declaraciones en principio mías, (sino) que después me las hacen mías, que yo firmo como si estuviera diciendo eso. El presumario que me hicieron, me lo hicieron en la Escuela Militar, con jueces militares uniformados y siendo interrogado con dos oficiales armados al lado”, contó Bonomi sobre la primera instancia de este caso.

Luego dijo que cuando el tema fue a juicio en 1977 su abogado –que era su tío- le dijo que no negara la responsabilidad del crimen puesto que si llegaba a contradecir la versión no lo iban a soltar. “Te van a llevar a Tacuarembó y te van dar hasta que firmes de nuevo. Ya habrá momento para negarlo”, le dijo su abogado según el relato del ministro.

Al término de la dictadura, Bonomi fue junto a otros tupamaros a un tribunal que estudiaba los casos de esos delitos que no estaban comprendidos dentro de la Ley de Aministía. “Todos los no amnistiado se reúnen con Fabri y lo que él decía fue que había gente que no había forma de sacárselos” (esos delitos).

Lo que resolvieron entonces fue que todos asumieran un compromiso de responsabilidad que se resumía en la frase: “me siento políticamente responsable de todos los actos realizados por el MLN”. En los interrogatorios hubo quienes negaron haber cometido el crimen por el que se se les preguntaba, pero después dijeron la frase.

A Bonomi le llegaron a preguntar tres veces por el asesinato de Leoncino y las tres respondió de la misma forma: “me siento políticamente responsable de todos los actos realizados por el MLN”. Y después de la tercera los jueces decidieron no preguntarle más. No lo negó. Pero tampoco asumió la responsabilidad material del hecho. Entonces el relato permaneció incambiado.

“Mantuvieron lo que había puesto en dictadura. Mi razonamiento era lo que no negué bajo tortura no lo voy a negar ahora. Pero tampoco lo afirmo. No voy a cambiar”, dijo Bonomi.

El jerarca dijo que incluso cuando le preguntan ahora sigue contestando con la misma frase.

Camilo Dos Santos

En cuanto al episodio de Vázquez, señaló que en enero de 2004 el presidente le pidió que integrara una comisión de elaboración de políticas para el Ministerio del Interior con el planteo de ser subsecretario. Pero que, cuando llegó el momento, Vázquez entendió que la experiencia que había acumulado con respecto a la relación con las cámaras, los trabajadores y cooperativistas era suficientemente importante como para ponerlo de ministro de Trabajo y Seguridad Social.

“Incluso se lo comunica a Víctor Vaillant y Eleuterio Fernández Huidobro. Ellos habían ido a plantear quedara como subsecretario del Interior y Tabaré Vázquez les hizo el planteo para que fuera ministro de Trabajo. Huidobro quedó descolocado. Y Vaillant dijo que le parecía excelente”, relató Bonomi.