El Gato Tancredi puso la pelota en el punto penal. Camino unos pasos para tomar posición. Por su cabeza pasaban cientos de imágenes: el retirarse de la práctica junto a sus compañeros por no cobrar; la pretemporada que no pudo ser por no tener dinero; los siete meses que los funcionarios llevan sin percibir sus salarios; el infarto sufrido por el canchero Walter...