¿Por qué la protagonista de Game of Thrones dejará de sacarse fotos con sus fans?

Si por alguna casualidad llega a cruzarse con Emilia Clarke, la actriz británica que se hizo célebre por interpretar a Daenerys Targaryen en la serie Game of Thrones, y se acerca a pedirle una selfi, queda avisado que a partir de ahora no va a tener suerte, porque Clarke anunció que dejará de posar junto a los fans después de una serie de eventos incómodos.

Así lo reveló en el podcast Table manners, citado por el diario español El País. El detonante final fue un ataque de ansiedad que sufrió en un aeropuerto hace un tiempo, mientras un fan le pedía una foto. “Estaba sola, hablando por teléfono con mi madre y le dije llorando: ‘No puedo respirar, no me siento bien’. En ese momento, estaba llorando a lágrima viva y un chico se me acercó preguntándome si podíamos sacarnos una selfi. Yo no paraba de decirle que me disculpara, pero que no podía respirar. Ha sido por momentos como esos, en los que no sé cómo reaccionar”, dijo la actriz de 33 años.

A eso se sumaron otros incidentes, como el de una persona que la despertó mientras viajaba en avión para pedirle una foto. Ese tipo de episodios, explicó, le hacen sentir que se trata de una interacción vacía, y que los seguidores se preocupan solo por tener la imagen y no por interactuar con la persona. Por eso, aclaró, seguirá aceptando firmar autógrafos. “Es una interacción más cercana y una oportunidad de mantener una breve conversación que resultaría más satisfactoria que una simple foto", explicó Clarke.

Con esta decisión, Clarke se suma a una lista de estrellas que no siempre aceptan la selfi con el fan que se los cruza. El País menciona los ejemplos de Chris Pratt, Jennifer Lawrence y Justin Bieber. El primero, protagonista de las películas de la franquicia Guardianes de la Galaxia, explicó que lo hace por una cuestión de tiempo. En parte para no demorar horas en cumplir con cualquier mandado y también porque considera que la foto es para ser mostrada luego, no para disfrutar el momento en el que se saca. Por eso, Pratt ofrece en ocasiones, en lugar de una foto, un apretón de manos.

Jennifer Lawrence opta por actuar enojada y atacar a los que se acercan. Según contó a la revista Variety, “Una vez que entro en un lugar público me vuelvo increíblemente grosera. Me convierto en un profundo agujero. Esa es mi única forma de defenderme. Creo que la gente, los extraños, piensan que somos amigos porque soy famosa y sienten que me conocen. Pero yo no los conozco", relató la actriz.

En tanto que Bieber anunció públicamente en 2016 que dejaba de sacarse fotos con los fanáticos porque lo hacía sentirse "un animal de circo", a la vez que canceló los encuentros con fans antes de los shows (meet and greet), por considerar que le hacía sentirse muy presionado por cumplir las expectativas de la gente, y lo dejaba agotado.