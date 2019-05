“Precisamos un gobierno que al campo le brinde herramientas en vez de restringirlas”

Zambrano & Cía cumplió 30 años, ¿qué significa?

Significa haber estado día a día cumpliendo con un desafío que empezó como algo personal pero que lo fuimos afrontando siempre en equipo y hablo de la construcción de una empresa familiar, pero no solo la familia de sangre, porque hay mucha otra gente, la que pasó y la que está, que formamos una gran familia. Tengo un manual a mano con la lista de las condiciones que hay que tener y no se pueden negociar y lo más importante es hacer aquello que a uno le gusta. Eso te da un plus que lo pude trasladar a esa familia que es Zambrano y entre ellos a mis hijos, a Alejandro en la parte de producción, a Agustín como contador en lo administrativo y contable de los remates, a María como contadora apoyándose en un contador histórico que tenemos como Néstor Coalla y a Rodrigo que es arquitecto y dirige Zambrano Propiedades y diseñó la nueva sede de la compañía. Siempre digo con orgullo que arrancaron barriendo el patio y crecieron sobre sus gustos y condiciones y cumplimiento de responsabilidades. Acá todos somos un trabajador más. Por todo eso es una alegría llegar a 30 años con el espíritu intacto y eso estuvo sobre todo en los momentos adversos, evolucionando y adaptándonos a los cambios. Creo mucho en que lo único permanente es el cambio, pero hasta eso acá lo mejoramos porque en estos 30 años buscamos adelantarnos a los cambios para dar cada servicio no solo mejor, también antes.

A veces eso involucra una buena cuota de riesgo.

Sí, lo tengo claro, pero hay que ser valiente en la vida y en los negocios, hay que tomar decisiones salgan bien o mal, porque así vas a crecer o a decrecer, pero si no decidís sistemáticamente vas a ir hacia atrás. Esa es una filosofía personal que he tenido éxito a la hora de trasladarla a mis hijos y al resto del equipo y es una semilla que prendió en mucha gente que pasó por acá y hoy tiene su empresa que es algo que reconforta, me gusta haber ayudado y ayudar porque a mi me ayudaron.

¿Qué recuerda sobre cómo surgió Zambrano & Cía?

Estuve trabajando casi 20 años con los Victorica, gente que me orientó sobre cómo moverme. Después de una separación muy amena dentro de esa empresa me tocó aplicar esa filosofía de trabajo, que la comparto, con valores como la honestidad y la vocación de servicio. A fines de 1988 Carlos Victorica decide retirarse, Alejandro ya lo tenía resuelto, hubo una movida que no esperaba, pensaba seguir toda mi vida trabajando con ellos y hoy tenemos una amistad personal, muy estrecha, incluso un hijo de ellos está manejando campos míos. Fue un impacto. El 15 de mayo de 1989 estaba en mi viejo escritorio, pegado al que fue el primer local que arrendamos para nuestra nueva empresa y el primero que entró a ese nuevo local de Zambrano & Cía fue Juan José Victorica, para saludar a la gente que arrancaba conmigo la nueva empresa que era la gente del rubro de la lana. Los Victorica me enseñaron la importancia de ser un referente por la voluntad de trabajo, a brindar para exigir. Todo eso lo potenciamos sumándole creatividad. Así fue que se apostó a los remates virtuales y surgió Plaza Rural, sumamos negocios y herramientas, como ahora que estamos con los agrobonos. Nos convertimos en la primera empresa nacional de servicios agropecuarios con la idea de ayudar a decidir, con consejos bien analizados, el cliente tiene otras tareas y de pronto no tiene toda la información que nosotros tenemos para que haga el mejor negocio. Fue vital tener la certificación ISO de calidad, nos ayudó a ordenarnos y a avanzar en seriedad y calidad. Otro factor clave fue ir paso a paso, sin apurarnos, pensando mucho cada decisión para crecer sin molestar a nadie y sobre todo a quienes nos dieron el primer empujón para arrancar desde cero. No fue nada sencillo, hubo tragos amargos, pero nunca estuvo en duda que podíamos llegar lejos y acá estamos.

¿Cómo está viendo al mercado agropecuario?

Hay rubros lamentablemente muy complicados y eso me da mucha pena, por el esfuerzo tan grande y la poca o nula rentabilidad, hablo de la lechería, del arroz donde los costos son tremendos, de la agricultura de secano donde luego de zafras malas llegó una muy buena pero los precios son muy bajos. La ganadería está bien, aunque podría estar mejor por el tema de siempre, los costos tan altos para los productores. Acá apostamos mucho a la ganadería, Uruguay sigue siendo un país ganadero, es el rubro principal para la economía del país. La ganadería, en aquel tiempo del gobierno de Jorge Batlle, supo ser inteligente y en lo sanitario hacer todos los deberes, decir la verdad y construir credibilidad. Hoy tenemos muchos mercados, más de los que podemos atender, hay una base genética formidable, una calidad de producción tremenda, una capacidad industrial con alto conocimiento, un conjunto de virtudes que hacen que la ganadería uruguaya sea una potencia y así como hay temas puntuales que complican surgen otros que ayudan, como la fiebre porcina africana en China que da respaldo a la demanda y a los valores, lo que se refleja en el mercado local con precios muy buenos. Otra ventaja del Uruguay ganadero es su capacidad de reacción, como cuando asomó en el horizonte la Cuota 481. Si hay un nicho positivo somos propensos a dar respuestas rápidas. Por eso uno que sabe la interna se lamenta cómo no se aprovechó a nivel país la bonanza de los últimos 15 años y especialmente eso se desaprovechó durante el gobierno de José Mujica, hubo mil oportunidades que no se aprovecharon. Volviendo a lo ganadero, hay perspectivas buenas a corto, mediano y largo plazo, solo da pena el tema de los altos costos, eso no permite una rentabilidad lógica como cualquier empresario debe tener por su esfuerzo e inversión, por eso esperamos un cambio que le de al sector ganadero y al agro todo la importancia que merece por ser el gran motor de la economía.

¿Por qué cuesta tanto que ese reconocimiento suceda?

Es un tema histórico, va más allá de la ideología del Frente Amplio, de su populismo, todos sabemos lo que el Frente Amplio piensa del campo, pero hubo otros gobiernos que se acostumbraron al ver al campo como una fuente de soluciones, el lugar donde el gobierno puede tomar lo que precisa para su comodidad, pero hay que pensar al revés. Si el campo es lo que más te da, es lo que más hay que ayudar en un país agroexportador. Precisamos un gobierno que al campo le brinde herramientas en vez de restringirlas. Duele y da bronca ver que al campo se lo usa y duele esa filosofía de fortaleza sindical mal aplicada y que a la corta o a la larga le hace daño no solo a las empresas, también a los trabajadores, lo estamos viendo con un desempleo importante en la ciudad y en el campo. Se están cerrando puestos y concentrando la actividad ganadera, utilizando la menor cantidad de gente posible, sin pensar en expandirse por los riesgos que eso conlleva. Es una tristeza eso y da bronca.

La ficha

Datos: Está casado, con Beatríz Zerbino. Tienen cuatro hijos (Alejandro, Rodrigo, Agustín y María) y nueve nietos. Es empresario en el área de los agronegocios.

Acción social: Fue un histórico colaborador de la Fundación Peluffo Guigens y actualmente lo es en la Fundación Pérez Scremini; en la obra del padre José Novoa en el colegio San Adolfo en El Dorado con el Movimiento Jesuita Fe y Alegría; y en la Fundación Beisso Fleurquin.

Deportes: Es hincha de Trouville y de Nacional y le apasiona hacer deporte.