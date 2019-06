¿Qué dijeron los precandidatos sobre el salto del déficit fiscal?

Luego de que este viernes se conociera el dato actualizado a abril del déficit fiscal –que trepó a 4,8% del PIB–, los precandidatos de la oposición volvieron a encender las luces de alerta sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas, mientras que en el oficialismo primó el silencio y la mesura.

El nacionalista Jorge Larrañaga aprovechó para insistir en su propuesta de crear una regla fiscal que limite el gasto público. "¿Seguiremos mirando para el costado mientras el déficit crece? Firmemos desde ya un pacto para crear una regla fiscal", escribió en su cuenta de Twitter. "Los que la rechazan, el gobierno, son los responsables de este proceso", expresó el líder del wilsonismo. "Esto es como la seguridad: si desde la oposición no movemos el tablero, nada va a cambiar", agregó.

Su competidor Luis Lacalle Pou, favorito en las encuestas para ganar la interna, también se refirió al tema este sábado durante un acto de la lista 40 en Pocitos. "Es inexplicable que después de 16 años de crecimiento ininterrumpido del país terminemos con una inflación fuera del rango meta, con récord de desempleo en 12 años, y con el mayor déficit fiscal de los últimos 30 años", sostuvo.

El precandidato blanco se comprometió a "hacer auditorías a lo largo y ancho de todo el estado para decirle a los uruguayos cómo está su país, cómo están sus organismos y cómo están sus instituciones". También criticó la publicidad de Presidencia que informaba acerca de la mejora del Índice de Gini. "El otro día veíamos una publicidad ridícula del gobierno que hablaba de la torta y el reparto. Se olvidó que los ingredientes de la torta los ponen los uruguayos, con sus impuestos, precios y tarifas", señaló Lacalle, y agregó que el gobierno "se olvidó de decir que la mitad de la torta alguien se la comió en la cocina antes que pudieran comerla los uruguayos".

Por su parte, el precandidato colorado Ernesto Talvi dijo que el aumento del déficit es "un asunto bien serio" porque pone "en juego el buen crédito del país". "Si lo perdemos ya conocemos el guion: devaluación, inflación, pérdida salarial, desempleo. El gobierno no puede hacer la plancha hasta el 1° de marzo", escribió el líder de Ciudadanos en su cuenta de Twitter.

Pablo Mieres, candidato del Partido Independiente, fue uno de los líderes opositores que salió con más dureza una vez conocido el dato. "Es una señal muy grave y demuestra el fracaso del gobierno en materia de política económica", dijo a radio Universal, y apuntó directamente contra el ministro de Economía, Danilo Astori. "Hay que recordar que el ministro Astori, cuando asumió en 2015, señaló que el 3,5% de déficit era un problema y se comprometió a que en el transcurrir de este período se iba a reducir a 2,5%. Está lejísimos de la meta y pone en riesgo el grado inversor. Supongo que a partir de este dato dejará de pontificar desde el Olimpo", expresó.

"Él mismo ha fracasado en sus propios objetivos y sin embargo hace pocos días estaba cuestionando los planteos de otros partidos que creemos que hay que abatir el gasto público. Con cierto desprecio y tono de suficiencia descalifica las propuestas, pero el propio ministro demuestra que no ha tenido capacidad de corregir esta tendencia negativa", agregó Mieres.

Haciendo oídos sordos al reclamo del líder del PI, Astori brindó una conferencia de prensa en Melo este viernes y volvió a cargar contra las propuestas de la oposición en materia fiscal. "He visto muchas incongruencias, muchas inconsistencias, y en algunos casos he visto cuentas que no cierran. Por ejemplo, yo no sé cómo se hace para crear 100.000 puestos de trabajo. Quien propone eso tampoco sabe cómo se crean los 100.000 puestos de trabajo, porque si lo supiera lo diría”.

Aludiendo a la propuesta de recorte de Ernesto Talvi, el líder del Asamblea Uruguay cuestionó que recientemente "subió un poco más la cifra y anunció la rebaja de 1.000 millones de dólares también sin decir cómo era”.

Tanto Astori como los precandidatos del oficialismo, sin embargo, evitaron hacer olas con el crecimiento acelerado del déficit fiscal, y prefirieron poner el foco en los indicadores positivos.

Daniel Martínez, favorito de la interna frentista, destacó este sábado que el "proyecto país" de la izquierda "ha dado estabilidad económica" y "permite soñar un futuro como un país de desarrollo, de tecnología, de trabajo de calidad y de más trabajo, si se hacen las cosas bien”. El exintendente de Montevideo añadió que "no hay futuro posible si no vuelve a gobernar el Frente Amplio".

Su competidora Carolina Cosse, en tanto, dijo que al FA le hace falta "mayor participación" y "conversaciones de calidad" para transmitir los logros de los tres gobiernos progresistas. En oposición a los planteos de Lacalle Pou respecto a la publicidad estatal, la exministra argumentó que "el gobierno tiene todo el derecho a explicarle a la ciudadanía" las mejoras en los indicadores, según declaró a Telemundo.