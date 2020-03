¿Qué dijo Nicolás Jodal sobre el coronavirus?

El coronavirus es un cisne negro. Cuando el CEO de la tecnológica Genexus, Nicolás Jodal, se enteró de esto, automáticamente pasó a comprender muchas cosas sobre esta enfermedad. Y también a preocuparse.

Era el viernes de tarde y ante los casos recién anunciados, el tema de conversación resultaba inevitable entre los publicistas que pasaron la jornada en el Desachate en la ciudad de Colonia. Nicolás Jodal se subió al escenario y supo cuál era la forma de captar la total atención en aquel instante: "De lo único que puedo hablar ahora es de coronavirus". Lo que podía haber sido un público de cabezas gachas y miradas clavadas en la pantalla del celular, se transformó al instante en un paisaje de caras expectantes acerca de lo que tuviera para decir el empresario sobre el virus que provocó una pandemia y que está presente en Uruguay.

El CEO de Genexus iba rumbo al Sheraton de Colonia en su coche Tesla para dar una conferencia en el Desachate cuando le contaron que se habían confirmado los primeros casos del virus en Uruguay, y que el caos ya se había apoderado de los supermercados. A Jodal le parecía obvio, y no solo por las imagenes de lo sucedido en el resto del mundo, sino porque así es como se comporta un cisne negro.

Cuando Sequoia Capital, la gestora de capital de riesgo más importante de Estados Unidos aseguró que el coronavirus es el cisne negro del 2020, el sector tecnológico quedó especialmente preocupado, y Jodal llegó al Desachate a explicar por qué.

"¿Por qué nosotros, los que estamos en tecnología estábamos preocupados mucho antes que el resto de la gente?", disparó Jodal y fue la pregunta base para buena parte de su conferencia.

Juan Pablo Olivera

Los tecnológicos estaban alarmados porque asociaban la situación a la teoría del matemático Nassim Taleb, quien escribió el libro "El cisne negro: el impacto de lo altamente improbable".

Para Jodal, es importante reconocer los cisnes negros lo antes posible.

Un cisne negro tiene las siguientes características:

Es un evento raro. "Muy pocas veces vamos a recibir un virus que nunca antes habíamos recibido", dijo Jodal.

Tiene gran impacto. "La humanidad en este momento está hablando del coronavirus".

Es obvio a posteriori. "Después que vimos el hecho, era obvio. Pensamos que en un mundo de 8 millones de personas, era obvio que alguna vez uno iba a comer un murciélago y esto se iba a expandir", dijo y disparó las risas.

Jodal advirtió que los cisnes negros tienden a ignorarse, ya que son hechos que sobresalen tanto de la normalidad que naturalmente se niegan. "Eso lo vimos con el coronavirus. Hasta hoy al mediodía, Uruguay estaba durmiendo la siesta. Había un cisne negro y estaban todos ignorándolo", señaló. Añadió que por esta razón en el sector tecnológico permanecían tan "despiertos". "Hoy el problema es que se si reaccionás tarde, reaccionás en pánico, por eso en estos días en Montevideo habrá una sobrereacción", avizoró.

Los cisnes negros, según la teoría de Taleb, están por todas partes. En ellos, a la vez, la suerte "es muchísimo más importante" de lo que parece. "Pensamos muchas veces que influimos más en la realidad de lo que realmente influimos", indicó.

Uno de los primeros cisnes negros en tecnología, según Jodal, fueron las computadoras. Luego, los celulares. Para hacerlo más palpable a los publicistas, el CEO de Genexus explicó que un cisne negro en la economía fue la explosión de diversidad de marcas y tipos de productos en las góndolas. "Mi madre me pedía dos litros de leche y 100 gramos de manteca. Ahora hay 25 tipos de leche y 50 de manteca", recordó.

Otra particularidad de los cisnes negros es que de una muy pequeña cantidad de ellos se comprende la mayor parte de los casos, y que explican "mucho más" que la vida cotidiana.

Para el empresario, la cantidad de sucesos de este tipo acelera y cada vez habrá más.

Extremistán y mediocristán

Jodal hizo hincapié en otros dos conceptos o "cuadrantes" de Taleb donde las cosas o sucesos pueden ubicarse: mediocristán y extremistán. Mientras que en mediocristán prima lo "no escalable" en extremistán las cosas son escalables. En mediocristán existe una distribución igualitaria, mientras que en extremistán "el ganador se lo lleva todo".

Para Jodal, vivimos en extremistán por el hecho de estar hiperconectados.

En mediocristán los cambios son mínimos. En cambio, en extremistán hay hechos que escapan de lo predecible y que pueden resultar peligrosos.

Aunque son dos cuadrantes que pueden aplicarse a cualquier hecho o cosa, ejemplificó que el trabajo de un dentista entraría en mediocristán, ya que "un dentista no puede sacar una muela acá" y al mismo tiempo estar sacando otras en diferentes países.

Los cisnes negros entran en extremistán, al igual que, por ejemplo, un emprendedor.

El empresario cree que "no hay que gastar un peso en hacer predicciones" ya que nadie sabe lo que pasará en lo que Taleb llama extremistán. "Tenemos que pensar de manera mucho más precisa pero no caer en las trampas del mundo moderno".

Jodal dijo que hay tres aspectos a tener en cuenta del coronavirus. Una, que se reproduce mucho más rápido que el resto de los virus, porque es nuevo para el ser humano.

También invitó a pensar en la importancia de esta enfermedad, pero no por su mortalidad, sino porque el 20% de las personas que la contraigan requerirán hospitalización. "Si mucha gente contrae coronavirus, colapsa el sistema hospitalario. No te vas a morir por coronavirus. El que va a morir es quien tuvo un infarto y no lo pueden atender porque no hay camas", dijo. Añadió que lo más importante es evitar que haya un contagio muy rápido. Aunque cree que en algún momento no habrá una persona que no haya contraído coronavirus alguna vez, advirtió sobre la importancia de evitar que "nos infectemos todos al mismo tiempo".

Jodal señaló que es necesario "cambiar nuestras costumbres" y aumentar la distancia social. Inmediatamente comenzaron a moverse entre el público. "No nos podemos tocar más, tenemos que aumentar entre un metro y dos de distancia entre nosotros", subrayó.