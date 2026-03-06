Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

DIPUTADOS

Presentan proyecto de ley para modificar licencia maternal en casos de nacimientos prematuros: en qué consiste

La modificación no implicará una reducción del período total de licencia, asegurando el goce íntegro del descanso maternal

6 de marzo 2026 - 12:28hs
El proyecto comprende casos de nacimientos prematuros

La diputada nacionalista Fernanda Auersperg presentó un proyecto de ley que propone modificar el inicio del cómputo de la licencia maternal en casos de nacimientos prematuros. La iniciativa tiene como objetivo garantizar una protección efectiva de la maternidad y el interés superior del niño, alineándose con los principios de conciliación entre la vida familiar y laboral y asegurando que las madres puedan ejercer plenamente su derecho al cuidado.

La propuesta establece que, en los casos en que un recién nacido necesite internación o tratamiento médico especializado debido a su prematuridad, la licencia maternal comience a contarse a partir del alta hospitalaria definitiva del niño o niña. Esta modificación busca evitar que las madres consuman su licencia mientras el bebé continúa hospitalizado, permitiéndoles ejercer el cuidado en el momento en que realmente se necesita.

“Este proyecto busca que las madres puedan disponer de su licencia cuando realmente están en condiciones de ejercer el cuidado directo de sus hijos, acompañando un momento especialmente sensible para las familias”, explicó Auersperg.

La modificación no implicará una reducción del período total de licencia, asegurando el goce íntegro del descanso maternal. Además, será compatible con los regímenes especiales de extensión de licencia y los subsidios por maternidad contemplados en la seguridad social.

El proyecto también propone que el Poder Ejecutivo reglamente la ley dentro de los 90 días de su promulgación, estableciendo los mecanismos de acreditación médica y coordinación institucional necesarios para su implementación.

