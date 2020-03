¿Qué facilidades están ofreciendo los bancos para el pago de préstamos?

El Banco Central del Uruguay (BCU) autorizó la semana pasada a las instituciones de intermediación financiera, empresas de servicios financieros y administradoras de crédito a extender los plazos de vencimientos de los créditos al sector no financiero (familias y empresas) en acuerdo con sus clientes por un plazo de hasta 180 días.

La resolución de la Superintendencia de Servicios Financieros abarca tanto el pago de capital como de los intereses para deudores cuyos ingresos puedan ser afectados a consecuencia de la emergencia sanitaria.

Varias instituciones ya hicieron público sus planes en detalle en las últimas horas. En esta nota se incluyen algunos ejemplos de acuerdo con lo informado por cada una de ellas.

Itaú

El banco Itaú implementó para clientes que estén al día un diferimiento del pago de las próximas tres cuotas para el final del préstamo manteniéndose el monto de las cuotas. Esta facilidad aplica para personas físicas y pymes con cuotas que vencen a partir del 24 de marzo.

En los casos que se cumplan las condiciones el diferimiento es automático.

Si se tiene un préstamo hipotecario se debe contactar con la entidad para que se analice el caso y se evalúen alternativas adaptadas a las necesidades del cliente.

Santander

El banco ofrece la posibilidad de diferir los pagos de préstamos y tarjeta de crédito para personas físicas y pymes por 60 días o 90 días. También se puede contactar con la entidad si se requiere otro tipo de solución a plazos más extensos

Scotiabank

Scotiabank difiere hasta el 30 de junio el pago de las cuotas de préstamos amortizables que estén al día, de forma automática y sin interés. Las facilidades son tanto para préstamos al consumo, automotores e inmobiliarios.

BBVA

El BBVA decidió otorgar prórrogas en el pago de las cuotas de préstamos personales y automotores. Se otorgará 90 días de gracia para retomar el pago a personas físicas.

Aplica para clientes que estén al día o con un máximo de 59 días de atraso al 29 de febrero pasado, y es para las cuotas con vencimiento a partir del 1 de marzo.

Con el fin de evitar el traslado de clientes a sucursales, se aceptarán exclusivamente las solicitudes realizadas de forma digital a través de BBVA Responde.

HSBC

El banco HSBC decidió diferir el pago de cuotas de préstamos hasta junio. Esto aplica para préstamos personales y automotores al día. Para préstamos hipotecarios se debe consultar con la institución.

Tarjeta OCA

Se baja a la mitad el importe de las cuotas en dólares de la tarjeta de crédito y se ofrece el doble de tiempo para pagarlas, sin interés. Esto aplica para las compras en cuotas en dólares que existan en la cuenta del cliente en los cierres del mes de abril de 2020.

Por ejemplo: si queda un saldo de 4 cuotas de US$ 100, automáticamente se transformará en 8 cuotas de US$ 50. Este cambio no generará intereses adicionales para el cliente.

El cliente que no desee utilizar este beneficio podrá pagar el importe original de cada cuota, cancelando su deuda en el plazo original de la compra, se informó en la página web.

También se difiere el vencimiento de las cuotas de préstamos por 60 días para todos los préstamos vigentes que se encuentren al día, y para cuotas que vencen entre el 1 de abril de 2020 y el 31 de mayo de 2020.

Por otro lado, los préstamos que el cliente contrate entre el 1 de abril de 2020 y el 30 de abril de 2020, tendrán el vencimiento de la primera cuota a los 60 días de la fecha de otorgado.

En todos los casos mencionados si se requiere de más información se debe comunicar con la institución de preferencia por los diferentes canales de comunicación que cada uno tiene habilitado.

https://www.elobservador.com.uy/nota/brou-y-bancos-privados-cierran-algunas-sucursales-con-atencion-al-publico-mira-el-detalle--202031814130