¿Qué hay para hacer esta semana?

Cine

Todos lo saben

Con un elenco estelar (Javier Barden, Penélope Cruz y Ricardo Darín) llega esta película que cuenta la historia de Laura, que regresa de Buenos Aires a su pueblo natal en España para celebrar la boda de su hermana. Entre las vides del negocio familiar en el que tendrá lugar la fiesta, Laura se reencuentra con una antigua pareja y su actual novia. Una sorpresa cambiará la vida de todos. Estrena el jueves.

Dale al Tracking Vol. 2: por amor al VHS

La Asociación de Críticos de Cine del Uruguay y Cinemateca presentan la segunda edición de la muestra Dale al tracking. La propuesta supone un viaje a una época donde el cine pasaba, además de por la gran pantalla, por los videoclubs. Para honar esa era gloriosa, donde la satisfacción de encontrar una obra maestra en VHS justificaba las dificultades, Cinemateca 18 (18 de Julio 1280-1286) propone un repaso a varios clásicos. Sábado 1° de setiembre: Hechizo del tiempo (presenta Gustavo Iribarne), 17.45 horas. Corazón satánico (presenta Guilherme de Alencar Pinto), 19.20 horas. Duro de matar (presenta Amílcar Nochetti), 21.35 horas. Domingo 2: La hora del espanto (presenta Sergio Moreira), 17.30 horas. The monster squad (presenta Rodolfo Santullo), 19.30 horas. Plenilunio (presenta Agustin A. Kanopa), 21.10 horas.

La Asociación de Críticos de Cine del Uruguay y Cinemateca Uruguaya presentan la segunda edición de la muestra Dale al tracking. Del 31/8 al domingo 2/9 serán proyectadas nueve películas de la década de los '80 y tempranos '90. Cinemateca 18. pic.twitter.com/7HAy7dGH9o — Cinemateca Uruguaya (@CinematecaURU) August 30, 2018

Teatro

Un drama familiar en el Teatro Victoria

Con la dirección de Jimena Márquez llega al Teatro Victoria (Rio Negro 1477) la obra La refinada estética de los hijos de puta. La pieza, que estrena hoy sábado 1° de setiembre, a la hora 21, cuenta con la actuación de Marisa Bentancur, Coco Rivero, Jimena Vázquez y Pablo Colacce. Un padre bromista compulsivo, que no puede parar de engañar a su familia, traspasa los límites del juego y deja secuelas inimaginables sobre su dos hijos: un joven exitoso en el mundo de la publicidad que sabe muy bien venderse a sí mismo y una joven poco confiable que ha elegido mostrarse como alguien que no es. Todo recae sobre la madre, ama de casa, muy preocupada por mantener las apariencias ante el vecindario. Entradas en boletería a $ 350.

Unipersonal de Franklin Rodríguez

El actor y director de teatro Franklin Rodríguez llega a la Sala Zavala Muniz del Teatro Solís para presentar un unipersonal titulado Lo que mi mamá quería a mi papá. La propuesta se puede ver este martes 4, a la hora 20.30. La obra cuenta la difícil historia de amor entre una señora que cose y un señor que es tipógrafo. La obra nace del sentimiento de que hay un momento en la vida en el que uno siente la necesidad de encontrarse y de ponerle nombre a las cosas. Franklin Rodríguez ha dicho: “Me propuse contar una historia sobre mis padres o, más bien, una obra de teatro sobre ellos porque quise conocerlos. Y de paso conocerme. Porque uno es producto de esa esencia”. Entradas en Tickantel a $ 400.

¡Mañana #estrena Franklin Rodríguez! 🎭

"Me propuse contar una historia sobre mis padres o, más bien, una obra de teatro sobre ellos porque quise conocerlos".

🗓️ Funciones en agosto y setiembre.

🔎 Conocé más: https://t.co/FKl5cldsCE pic.twitter.com/hYOeL6aNjJ — Teatro Solís (@TeatroSolis) August 27, 2018

Blanca Luz Brum sobre el escenario

En paralelo al documental No viajaré escondida, que rescata la figura de Blanca Luz Brum, llega al Centro Cultural Terminal Goes (Gral. Flores y Domingo Aramburú) la obra de teatro Nosotras en Brum, con dirección de Verónica Mato. La pieza, que se puede ver este domingo 2, a la hora 18, cuenta con la actuación de Adriana Do Reis y la propia Verónica Mato. En la Navidad de 1973, Blanca Luz Brum, recibe en su casa en la Isla Robinson Crusoe la visita de una mujer que quiere conocerla. El encuentro ficcional permite al espectador descubrir a esta mítica escritora uruguaya y cuestionarse si es posible ser fiel a una ideología. Proyecto ganador del Fondo Concursable 2017 del MEC. Entradas en Tickantel a $ 400.

Música

Nicolás Ibarburu llega al Sodre

Dentro del ciclo Cinco Cuerdas, Nicolás Ibarburu se presenta este miércoles 5 de setiembre, a la hora 20.30, en la sala Hugo Balzo del Auditorio Nacional del Sodre (Andes y Mercedes). El músico, junto a Martín Ibarburu, Federico Blois, Hernan Peyrou, Manuel Contrera y Fernando Vera, ofrecerá un show donde repasará canciones de su disco Anfibio y adelantos de su nuevo trabajo musical. Entradas a la venta en Tickantel a $ 480.

Encuentros musicales

Bajo la dirección del pianista uruguayo de jazz Nando Michelin, graduado en la Escuela de música de Berklee, llega al país TIMLA, un encuentro para músicos que también incluye varios shows. Hoy sábado 1°: concierto y cena en Hotel Hyatt Centric (Rbla. República del Perú 1479), 21 hs. Domingo 2: Jam Session en Hotel Hyatt Centric, a las 20.30 hs. Martes 4: concierto en Tractatus (Ituzaingó 1583), 20.30 horas.

Artes plásticas

Seminario sobre Blanes

De la mano de la periodista, profesora y magister en Historia, Arte y Patrimonio, Carolina Porley, llega este seminario sobre una de las facetas menos conocidas del pintor uruguayo: Blanes Marinista. Veleros, goletas, costas rocosas, estrechos, bahías, tragedias navales y escenas bélicas, serán analizadas. La cita es en el Museo Juan Manuel Blanes (Millán 4015) este jueves 6, de 18 a 21 horas. Inscripciones en tienditamuseoblanes@gmail.com. O al 23362248 int 108. El costo es de: $ 750.