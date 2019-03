¿Qué hay para hacer este fin de semana y los días que siguen?

Cine

La voz de la igualdad

Drama basado en hechos reales dirigido por Mimi Leder (Cadena de favores), protagonizado por Felicity Jones. Biopic sobre la jueza del Tribunal Supremo de EEUU, Ruth Bader Ginsburg, segunda mujer que sirvió en ese cargo. Nombrada por Bill Clinton, cambió la historia con un caso sobre discriminación de género, que abrió el camino para la igualdad en los Tribunales. Se estrena el jueves.

6 ° Festival de Cine a Pedal en Montevideo

Ya está en marcha esta iniciativa de Cinemateca Uruguaya que va por su sexta edición y que se puede disfrutar de manera gratuita, este sábado 9 y el domingo 10, al aire libre en Plaza España y en funciones en las salas de Cinemateca. Como en ediciones anteriores, las funciones al aire libre se realizan con la energía generada por los propios ciclistas a través de una plataforma de 14 bicicletas, que también son parte de la programación ya que en todos los films las bicicletas son protagonistas importantes. Sábado 9: Why we cycle, de Arne Gielen, hora 20.30 (al aire libre); Domestique, de Adam Sedlák, hora 23.05 (en sala). Domingo 10: E.T. El extraterrestre, de Steven Spielberg, hora 20.30 (al aire libre); Ladrones de bicicletas, de Vittorio de Sica, hora 16 (en sala). El sábado 9, además de ver películas, también se puede participar desde la hora 19.30, en Plaza España, del taller teórico: Convivencia mediante la movilidad segura.

El 8 de marzo el #CineaPedal abre con Dilili en París de Michel Ocelot. Tras el secuestro de varias niñas, Dilili recorre la ciudad en bicicleta para rescatarlas y en el camino se encuentra con figuras centrales del arte y el feminismo. Les presentamos una de ellas cada día: pic.twitter.com/676ZqpB16F — Cinemateca Uruguaya (@CinematecaURU) 1 de marzo de 2019

Música

Homenaje a Zitarrosa

La Sala Zitarrosa cumple 20 años y lo festeja con un concierto dedicado al célebre cantor uruguayo Alfredo Zitarrosa. En esta ocasión, sus canciones serán versionadas por las cantantes Maia Castro, Betina Sánchez, Lea Bensasson, Florencia Núñez y Samantha Navarro, junto al grupo Milongas Extremas. El show es este domingo 10, a la hora 21. Entradas anticipadas $ 250, día de la función $ 300, Convenios Sala 2X $400.

Los Olimareños en vivo

Debido a la gran demanda de la población, que una y otra vez insiste en que Los Olimareños sigan ofreciendo su arte en los más diversos escenarios, el dúo regresa con su legendario cancionero para celebrar 50 años de trayectoria. Pepe Guerra y Braulio López vuelven al ruedo el próximo viernes 15, a la hora 21, en el Antel Arena. Entradas a la venta en Tickantel.

Festival Soy música en la Rural del Prado

La Rural del Prado se llena de música este sábado 9, a partir de la hora 16, con el Soy Música Fest 2019, que en su segunda edición presenta una grilla de espectáculos sobresaliente, con grupos como: Once Tiros, Trotsky Vengarán, La Tabaré, Chala Madre, Mónica Navarro, Salados, AFC, La Banderola, Kung Fu Ombijam, Los Prolijos, T Rivales y Peces Raros de Argentina, Tren Nocturno, Paja Brava, Barbazul y Los Folding. La nueva versión del festival ofrece 5 escenarios, foodtrucks, exhibición de kickboxing, circo, zumba, y un taller de periodismo rockero brindado por la revista argentina Soy Rock. El festival durará hasta el amanecer, gracias a las pistas de música electrónica y tropical. Entradas a la venta en la red Abitab a $ 600.

Quinteto Astor Piazzolla en concierto

El legado y la magia del inigualable bandoneonista y compositor argentino de tango Astor Piazzolla llega a Uruguay de la mano de la agrupación que mejor expresó las ideas del gran artista, acompañándolo en los momentos más destacados de su carrera internacional: el Quinteto. Con más de 20 años recorriendo el mundo, el Quinteto Oficial de la Fundación Astor Piazzolla, dirigida por la esposa de Astor, Laura Escalada Piazzolla, ofrecerá dos conciertos en Uruguay: el próximo martes 12, en el Teatro Solís; y el jueves 14, en el Teatro Florencio Sánchez, de Paysandú. Los dos shows son a la hora 21. Las entradas para el Teatro Solís se consiguen en Tickantel. Para el Teatro Florencio Sánchez, en Intendencia de Paysandú.

Artes escénicas

La obra Ser humana llega a Tractatus

Para empezar el año disfrutando de buen teatro llega a Tractatus (Ituzaingó 1583) la obra Ser humana, con dramaturgia y actuación de Angie Oña, y dirección de Freddy González. Se trata de una pieza teatral escrita y creada en honor a la memoria de Sabina Spielrein (1885-1942), rescatando palabras de su diario, su correspondencia y su teoría. Paciente, alumna, amiga, amante, colaboradora y colega de Jung, desarrolló ideas que mucho más tarde tomarían presencia en las obras tanto de Jung como de Freud. Sin embargo, su historia estuvo oculta durante muchos años. Se puede ver este sábado 9 y el próximo 16, a la hora 21. Las entradas están a la venta en la boletería a $ 400.

Show de Flor Infante

De la mano de ClubdeComedia llega a Undermovie la obra Jardín de Infante, un unipersonal de Florencia Infante donde el humor es el protagonista. La pieza, con dirección de Ernesto Muniz, es una mirada sobre las cosas que le han pasado a la actriz. Desde su infancia hasta la maternidad, desde sus primeros trabajos como animadora hasta la docencia, desde manejar un club de fans hasta la conducción radial. Funciones: sábados 16, 23 y 30 de marzo, a la hora 21. Entradas en: www.movie.com.uy.