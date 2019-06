¿Qué se sabrá hoy sobre la fórmula de los partidos para las elecciones de octubre?

Sobre las 14 horas de este domingo la mayoría de los precandidatos a la presidencia ya había votado. Antes o después de hacerlo dedicaron unos minutos a hablar con la prensa y adelantar qué pasará con la fórmula presidencial de sus partidos una vez que se conozcan los resultados de la interna.

En el Frente Amplio está acordado que la fórmula presidencial será paritaria. Daniel Martínez dijo este mediodía a la prensa que "estaría bueno" que la fórmula quedara confirmada antes del sábado que viene, cuando se irá de licencia.

Ernesto Talvi –precandidato colorado– votó en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Luego de votar hará una recorrida por los circuitos del liceo Impulso y cerca de las 17 horas fue al hotel Four Points donde esperará los resultados junto a su equipo. Dijo que no habrá fórmula colorada esta noche. "Nos vamos a tomar nuestro tiempo para decidir, nos toque ganar o perder. Queremos pensar con tranquilidad y serenidad cuál es la mejor fórmula para darle a los colorados las mejores chances".

El precandidato por el Partido Colorado, José Amorín Battle, dijo esta mañana estar a favor de que la fórmula presidencial colorada se defina hoy. "Lo primero es saber el resultado electoral. Lo que sí digo es que somos un partido serio, histórico. Sabemos dirimir sencillamente nuestras diferencias, y vamos a ir todos juntos a la elección del último domingo de octubre", apuntó tras votar en el Colegio y Liceo Alemán.

El precandidato colorado Julio María Sanguinetti votó en el Elbio Fernández y dijo que en caso de perder la interna irá al lugar que le corresponda, refiriéndose a la composición de la fórmula presidencial. "Entiendo que la idea de Talvi es esperar un poco, pero ya veremos como serán las circunstancias. Lo importante es que va a haber una fórmula formada sin mayores demoras, que va a ser de concordia como siempre y para eso estamos, para eso me introduje en esta historia, pensando en lo difícil que va a ser el próximo gobierno", expresó.

Por su parte, en el Partido Nacional no han adelantado qué pasará con la fórmula. Sartori ha dicho antes que en caso de salir segundo estaría dispuesto a entrar en la fórmula como candidato a vice. Sin embargo, Lacalle Pou dijo que está pensando en dos opciones pero que no tiene en la mira ni a Sartori ni a Verónica Alonso. Además, dijo que no prevé ser candidato a vicepresidente en caso de no ganar la interna.