¿Qué tan buenos son tus hábitos financieros?

«Van varias veces que comienzo un registro de gastos pero siempre lo termino abandonando»

«Pagué la membresía del gimnasio por un año, pero fui solo tres meses y luego no fui más»

«Se que fumar me hace mal pero a pesar de eso he intentado dejarlo varias veces y no he podido»

¿Qué tienen estas tres afirmaciones en común además de ser muy repetidas?

Qué la solución definitiva para las tres no es otra que el desarrollo de hábitos.

Y si vamos a hablar de hábitos porque no hacerlo con una de las personas que más sabe de hábitos en la región, estoy hablando de Matías Salom, cofundador de Superhabitos.com un proyecto que nace con el fin de ayudar a las personas a conseguir su mejor versión por medio de los hábitos.

En este episodio (de una hora, advierto) hablamos sobre el poder que tienen los hábitos para cambiar vidas, para generar negocios, para todo!

Hablamos de la razón por la cuál cuesta tanto llevar un registro de gastos y damos pautas que pueden ayudar a generar el hábito.

También hablamos mucho de emprender desde una visión muy diferente a la receta de manual del emprendedor que podemos encontrar en libros o en internet y que los chicos de superhábitos profesan con pasión, profesionalismo y mucha seriedad divertida.

Sin más los dejo con este capítulo y si lo disfrutan un 10% de lo que lo disfruté yo, les aseguro que es un montón.

A! Me olvidaba por ahí mencionamos esta charla TedX que cuenta como funciona los hábitos a cargo de Charles Duhigg autor del libro El Poder de los hábitos

