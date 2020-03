¿Qué tenés que hacer por el coronavirus? Todo lo que hay que saber para estar preparado

El coronavirus llegó este viernes a Uruguay. En El Observador estamos convencidos de que la información es clave para combatirlo de la mejor manera posible. Sin paranoia, pero con la información más certera.



En los últimos días hemos publicado muchas notas informativas que ayudan a entender qué es el virus, por qué está causando tantos problemas en el mundo, cuáles son los mayores riesgos, cómo es la mejor forma de combatirlo y qué medidas, que ya se aplican en el mundo, pueden ayudar a controlarlo. En esta newsletter te ofreceremos un resumen de ellas.

¿Qué es?

Covid-19 es el nombre de la enfermedad infecciosa causada por un nuevo virus, integrante de la familia de coronavirus como el SARS (2003) o el MERS (2012). Tanto el virus como la enfermedad no habían sido detectados en humanos hasta la fecha. Esta información de la Organización Mundial de la Salud resume bien el punto de partida.

¿Cómo nació?

Los primeros casos se descubrieron en diciembre en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, en China. Se estima que nació en un mercado de alimentos, por manejo inadecuado de animales para su consumo. China tuvo su pico en febrero, lo que llevó a poner en cuarentena a 20 millones de personas. Pero ya era tarde: la globalización y la facilidad de moverse por el mundo hicieron que empezara a expandirse.

¿Cómo se contagia y qué síntomas tiene?

Básicamente, por el contacto cercano con una persona infectada a través de las gotitas que esta produce al estornudar o toser. Puede ser de persona a persona o en contacto con superficies que esas gotas hayan tocado. No está demostrado que el virus permanezca en el aire.

¿Cómo se puede prevenir?

Como cualquier otra enfermedad respiratoria. Esto es un buen recordatorio para seguir de ahora en más.

En primer lugar, buena higiene. Y dentro de eso, un buen lavado de manos. En ese sentido, los organismos internacionales de la salud insisten en que el lavado de manos es la mejor barrera de entrada al virus. El alcohol en gel es útil, sí, pero como segunda opción: el agua y jabón siempre le ganan. Así que no es necesario recorrer farmacias en busca de alcohol en gel: lo crucial es un lavado de manos exhaustivo.

¿A quienes afecta?

Las personas mayores y aquellas inmunodeprimidas son quienes más riesgos corren porque son los que tienen un sistema de defensa más débil contra cualquier enfermedad. Hasta ahora se ha registrado una baja incidencia en niños.



De todos modos, eso no significa que personas jóvenes, o niños, sean inmunes, ni que no puedan derivar en casos graves. De hecho, en Italia ya hay varias muertes confirmadas de menores de 45 años.



Otras medidas, que se repasan en esta nota:

Evitar tocarse los ojos, nariz y boca. Esta otra nota da consejos para estar alerta y buscar formas de evitar una costumbre que muchas veces es inconsciente .

. Evitar el contacto con personas que tengan fiebre, tos u otros síntomas respiratorios.

Mantener al menos un metro de distancia con otras personas. Evitar besos, abrazos o dar la mano es una medida que puede parecer antipática pero achica el riesgo.

Al toser o estornudar, cubrir la boca con el pliegue del codo o un pañuelo desechable. Evitar compartir artículos personales como cubiertos, platos, vasos o botellas con otras personas. También evitar compartir el mate.

Mantener los ambientes bien ventilados.

Otra buena medida es limpiar bien el celular: es quizás el artefacto que más tiempo tenemos en la mano cada día, y está mucho más sucio que el water de casa. Esta nota explica algunos pasos sencillos para hacerlo.



Además, este gráfico del MSP resume esas medidas.

¿Es tan grave?

Sí. Esta nota de comienzos de la semana resume los riesgos que encierra el coronavirus, y explica por qué los gobiernos están tomando medidas extremas, que muy probablemente deriven en una cuarentena. Es cierto que hay otras enfermedades más mortales. Pero como aún no tiene vacuna, y además tiene un alto índice de contagio, el mayor riesgo es que los sistemas de salud de los países colapsen, no alcancen para tratar a todos y los médicos deban decidir a quién salvar y a quién dejar morir. Suena tremendista, pero eso mismo es lo que está ocurriendo hoy en Italia, donde los muertos ya superaron los 1.000; no hay suficientes camas ni médicos para tratar a todos los enfermos.



Esta nota del New York Times también es muy clara: no importa tanto cuántos casos haya, sino cuántos haya al mismo tiempo. Y, en ese sentido, un punto preocupante: si la medida de camas por habitante es importante, Uruguay no está bien posicionado. Eso, sumado a una población muy envejecida, obliga a tomar medidas antes de que sea tarde. Eso es lo que empezó a hacer el gobierno en la noche del jueves.

¿Qué tanto cambiará nuestras vidas?

Es esperable que muchas de nuestras rutinas cambien. Así ha sucedido en los países que mejor se prepararon para la enfermedad, como Corea del Sur, Japón o Alemania, entre otros. En contraposición, los que no tomaron medidas a tiempo, como Italia o España, lo están sufriendo mucho (EEUU puede seguir ese camino). La medida más efectiva para eso es la cuarentena de las personas en riesgo, los exámenes masivos y, en un caso extremo, la paralización de actividades de toda la población.



Esta gráfica ayuda a entenderlo: lo que se trata es de “achatar” la curva, evitando al máximo el contacto con personas infectadas.

Esa curva teórica se corresponde con la actual cifra de casos, en la que se verifica muy claramente la diferencia entre los que han actuado bien y los que lo han hecho de forma irresponsable o lenta. La “curva alta” ni siquiera tocó el pico aún.

Además, hay que tener en cuenta que los exámenes van muy atrás del virus, y el positivo salta varios días después del test.

Algunas medidas ya se tomaron: suspensión del Montevideo Rock, partidos de fútbol y básquetbol a puertas cerradas, precauciones respecto a los viajeros de zonas afectadas. Este viernes el gobierno anunciará más medidas en una conferencia de prensa.

¿Qué hacer si tengo sospechas de estar enfermo?

Comunicarse con el centro de salud donde se atiende la persona. En lo posible, no concurrir al hospital ante la sospecha de tener el virus. Lo que recomiendan los especialistas es llamar por teléfono. Y, en todo caso, coordinar una visita a domicilio. Hay que recordar que el contagio es alto y que por eso es clave el menor contacto posible.

Hacer cuarentena si se viajó a alguno de los países donde está extendida la enfermedad. Cuarentena voluntaria si algún familiar viajó. Consultar al médico ante cualquiera de las dos situaciones.

Seguir las informaciones oficiales y verificadas. El combo pánico + redes sociales no es bueno, y suele dar pie a información errónea. En El Observador queremos ayudar en esa pelea y por eso abrimos todos nuestros contenidos sobre coronavirus.



Materiales importantes de consulta: