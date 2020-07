¿Qué ver este fin de semana? Siete series y películas para descubrir el fin de semana

Una viuda interpone una demanda contra un poderoso mafioso al que responsabiliza por la muerte de su marido y su nieto. A partir de ahí, millones de dólares entran en juego. Aunque, en realidad, se trata de un caso que está resuelto incluso antes de que empiece. Annie –que es interpretada por una Demi Moore de unos treinta y pocos años– es artista y madre. Vive sola junto a su hijo una vida bastante normal, hasta que es seleccionada al azar para formar parte del jurado del juicio en cuestión. Lo que nunca se imaginó esta mujer es que esa participación implica también estar bajo la lupa de un peligroso criminal (Alec Baldwin) que se obsesiona con ella. Extorsión, manipulación y la promesa de que solo dos palabras la salvarán: “Not guilty” (no es culpable, en español). Está disponible en Netflix.

La jurado

Maldita

La leyenda artúrica no para de generar contenidos a través de los años. Como si de un encantamiento de Merlín se tratara, las historias del rey Arturo, los caballeros de la mesa redonda, Fata Morgana y Camelot siguen encontrando maneras de reinventarse, y esta última producción de Netflix es la muestra más reciente. Protagonizada por la actriz Katherine Langford (13 reasons why, Entre navajas y secretos), Maldita sigue los pasos de Nimue, una joven que ve cómo su familia y su aldea son masacradas por unas tropas enemigas. Encomendada por su madre, Nimue emprende la misión de llevarle una espada mágica al mago Merlín, que perdió sus poderes, y así vengarse del ataque. Pero en el camino descubre que su destino es transformarse en una guerrera legendaria de la mano de esa misma espada, que no es otra que la poderosa Excalibur. ¿Y dónde está Arturo, a todo esto? Bueno, el rey mitológico es, en esta historia, un mercenario que se une a Nimue en su camino y que tiene sus propios intereses. Maldita cuenta con ocho episodios y tiene en su elenco, además de a Langford, a Gustaf Skarsgård (Vikingos) y a Devon Terrell (Barry). Disponible en Netflix.

Street Food: Latinoamérica

Las series gastronómicas son uno de los caballitos de batalla de Netflix desde el principio. A partir de Chef’s Table, por ejemplo, mostró que la comida y la cocina también podían tener historias de vida interesantes detrás, además de poner en pantalla algunas de las imágenes más impresionantes que tiene la plataforma desde el punto de vista visual. Después de aquel éxito, los creadores de la serie decidieron pasar de las cocinas de alto nivel a la calle, y por eso crearon Street Food, una serie que en su primera temporada se enfocó en Asia y que hace pocas semanas estrenó una nueva tanda de capítulos con el foco puesto en la comida latinoamericana. De Bolivia a Perú, pasando por Argentina, Brasil y México, Street Food viene con una advertencia: no mirar con hambre. Disponible en Netflix.

Nasha Natasha

El éxito de Natalia Oreiro en Rusia es difícil de entender a la distancia. Este documental lo pone en imágenes, demostrando que en el país más grande del mundo, la uruguaya es una diva pop que llena estadios, que recibe habitaciones enteras de regalos y que es perseguida por sus fans por todas partes en busca de una foto o un autógrafo. Grabado durante la gira que Oreiro hizo por Rusia en 2015, que implicó que una buena parte del desplazamiento se hiciera a bordo del famoso tren Transiberiano, el filme dirigido por Martín Sastre muestra la histeria que despierta Oreiro y repasa su vínculo con Rusia, donde se hizo conocida gracias a las telenovelas argentinas que protagonizó en las pasadas décadas. Hasta ahora, el documental no se había visto por estas tierras, y estará disponible en Netflix desde el 6 de agosto.

Sing street: este es tu momento

A Conor le gusta una compañera del nuevo liceo en el que acaba de inscribirlo su familia. Sin tener demasiada idea de cómo lograr entablar una conversación con ella, este fanático de la música pop y rock decide reclutar a algunos de sus nuevos compañeros de clase para formar una banda y luego, para su primer videoclip, contratar a la muchacha en cuestión. El primer problema es que ninguno de los integrantes de la banda sabe algo de música. Pero aunque comienzan de cero en su carrera artística, este grupo de adolescentes descubre en la música una forma de criticar lo que no les gusta del mundo en el que viven, y encontrar su propia voz. Ambientada en Irlanda en la turbulenta década de 1980, esta comedia musical incluye unas cuantas canciones pegadizas, repletas de sintetizadores y guiños a bandas como Duran Duran, y está impulsada por el entusiasmo juvenil y el humor que domina a lo largo de toda la película. Está disponible en HBO GO y en las plataformas de streaming de los cables locales o las telefónicas Movistar y Claro, para aquellos que tengan el pack HBO contratado.

Little fires everywhere

Esta semana se anunciaron los nominados a los premios Emmy, y entre los títulos menos conocidos, pero que acumularon un buen puñado de candidaturas en las categorías principales, se encuentra esta miniserie protagonizada por Reese Witherspoon y Kerry Washington. La primera encarna a un ama de casa que lleva una de esas tradicionales vidas suburbanas de película, pero cuya existencia se ve completamente alterada al conocer a otra mujer y a su hija. El cruce de estas dos mujeres revela secretos profundamente escondidos y lanza una reflexión sobre la maternidad y lo que una madre está dispuesta a hacer por sus hijos. Ambientada en la década de 1990 y basada en una exitosa novela, se ha convertido en una de las pequeñas joyas ocultas del streaming. Está disponible en Amazon Prime Video.

Amazon Empire: The Rise and Reign of Jeff Bezos

Hoy nadie lo discute: Jeff Bezos es, además de una de las personas más ricas del mundo, una de las más poderosas. Al frente del imperio Amazon y de The Washington Post, el hombre se ha consolidado como uno de los grandes jugadores socioculturales de la época y, sobre todo a partir de Amazon, ha redefinido muchas de las costumbres de la humanidad. Ahora, ¿cómo lo hizo? Eso es lo que desgrana minuciosamente este documental, que funciona como parte del programa Frontline y que está producido por la cadena de televisión pública estadounidense PBS, cuyos productos son en general muy destacados por su calidad e independencia. A través de una extensa selección de material de archivo y una serie de entrevistas a antiguos empleados de Amazon, The Rise and Reign of Jeff Bezos (El ascenso y reinado de Jeff Bezos) aparece como una producción atractiva en el horizonte, pero también como algo fundamental para entender nuestra era. Este documental está disponible para ver a través de Directv GO.