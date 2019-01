¿Quién era Javier de María, el policía asesinado en plena tarde en La Blanqueada?

A las 14.42 de este miércoles, el policía Javier Francisco de María Borques sacó su auto del garaje donde lo guardaba. Tenía 44 años, una novia de Maldonado, un hermano y su madre, y era respetado por sus compañeros en la Escuela Nacional de Policía, su lugar de trabajo.

De María se bajó del auto –Nissan, rojo, deportivo– para cerrar el garaje, en la calle José Hernández, en el barrio de La Blanqueada. Una cámara de seguridad ubicada enfrente registró el momento exacto del asesinato. Cuando De María empezó a cerrar la puerta, se acercó un hombre: era alto, vestido de gris, llevaba un gorro y un bolso, y caminó por la calle.

El homicida apareció agazapado desde el costado de una camioneta gris que estaba estacionada en la entrada de la casa. Además, había una volqueta delante del coche que también le sirvió para ocultarse. De María no llegó a ver que iban a dispararle.

De María había sido policía de calle, pero desde hacía varios años trabajaba como técnico de informática en la escuela policial. Era jefe de ese departamento. "Era un excelente compañero; siempre trató de superarse", dijo Óscar de los Santos, un cabo y dirigente sindical que trabajó con él en la institución durante 10 años. "Cuando tuvo oportunidad de superarse y ascender en el escalafón, lo hizo", expresó su compañero. Y agregó: "Era muy trabajador, jamás faltaba y si precisabas una mano, te la daba".

El padre de De María murió hace pocos años, y fue quien le dio el auto que dejó encendido y con las balizas puestas antes de recibir los disparos, que según testigos fueron tres. Aún no están prontos los resultados de la autopsia.

El hombre apareció de pronto y disparó como un profesional: apuntando con los brazos extendidos y con una pierna siempre adelantada. Los policías que han visto el video que registró el momento del asesinato dan fe de que el asesino sabía tirar. "El que lo mató tenía un manejo particular del arma, por cómo se pone y cómo se parapeta para tirarle. No era un delincuente principiante", dijo De los Santos.

El asesino, que disparó a una distancia de 10 metros, salió corriendo y se subió a un auto. De María cayó al suelo y murió.

"Sentimos los disparos (...) y vimos correr hacia nosotros a un hombre alto, con un arma en la mano y un bolso grandote, que se subió a un auto gris parado en la esquina"; narró una vecina en diálogo con Telenoche. Dijo que ese hombre parecía tener 40 años.

"Me cansé de mirar el video: la persona fue derecho a matarlo", contó De los Santos. "Te digo más: nosotros conversamos con sus compañeros que trabajan en informática, que lo conocían hace añares, y están igual que yo de perplejos. Él no era un tipo de meterse en líos", dijo su amigo. "No tuvo, que sepamos, amenazas de ningún tipo, y por eso estamos en shock. Iba todos los días a trabajar, sin tener problemas con nadie, y mirá cómo lo ejecutaron", añadió y dijo por otra parte: "Nosotros descartamos que estuviera involucrado en algún delito".

De Los Santos contó que la familia de De María tenía vínculos con la masonería: "El padre o el abuelo fueron de los fundadores de la masonería acá en Uruguay".

Fuentes de la investigación dijeron que el fiscal del caso, Enrique Rodríguez, no tiene dudas de que se trató de una ejecución y que puede haber novedades del caso este mismo jueves.

Este es el segundo homicidio a un policía en 48 horas. El anterior ocurrió este lunes, en Villa Española, en las calles Bruselas esquina Robinson. El policía estaba circulando en bicicleta cuando fue asaltado. Testigos del robo señalaron que el policía se resistió y que los delincuentes respondieron con balazos y se llevaron la bicicleta.