¿Quién es Fabiola Yáñez, la pareja de Fernández?

Gran obra y gran visión la del padre Mario Pantaleo, un modelo en lo que significa la contención del ser humano en todo su ciclo vital. Visitamos su jardín, su escuela primaria, secundaria y terciaria. El polideportivo y policlínica. Además de la gran labor que llevan adelante con los abuelos y los talleres especializados en discapacidad. Un enorme ejemplo a imitar y cómo reza un mural con su imagen “La comunidad hace” entre todos podemos hacer! Y mucho ❤️

A post shared by Fabiola Yañez (@fabiolaoficialok) on Oct 17, 2019 at 12:28pm PDT