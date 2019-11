¡Soltá ese teléfono! Inventan dispositivo para ayudar a adictos a internet

Entre publicaciones en redes sociales, el consumo de videos y las conversaciones con amigos, la universitaria indonesia Tyas Sisianindita pasa casi ocho horas al día al teléfono.

"Me he dado cuenta de que soy adicta", dijo la estudiante, al admitir que revisa su móvil continuamente desde que despierta e incluso cuando está en clases. "De noche, cuando no puedo dormir, puedo estar en mi celular por hasta cinco horas".

Un grupo de sus compañeros en la Universidad de Indonesia, liderados por el desarrollador de tecnologías Irfan Budi Satria, ha pasado tres meses trabajando en un dispositivo portable que puede ayudar a los usuarios de internet como Sisianindita a reducir el tiempo que pasan en sus teléfonos.

Llamado "Nettox", en referencia a las "técnicas detox de internet", el dispositivo se lleva en la muñeca y contiene un sensor de pulso que mide los niveles de oxígeno en la hemoglobina y la variabilidad del ritmo cardíaco (HRV).

Estudios han demostrado que un uso prolongado del teléfono móvil tiene un efecto específico de reducción del HRV. El dispositivo Nettox emite un sonido cuando el HRV y los niveles de oxígeno en la sangre caen por debajo de un rango, lo que recuerda al usuario que debe apartarse de su teléfono.

En el caso de las personas entre 18 y 25 años, el HRV debería idealmente permanecer por encima de 60, de acuerdo a la Asociación Americana de Sicología, dijo Satria. En un estudio reciente, los niveles de HRV de Sisianindita se encontraban en 44.

La adicción a internet es un problema social creciente en Indonesia. En octubre, dos adolescentes recibieron tratamiento por su dependencia a los juegos en internet, reportaron medios locales.

"A los niños hay que enseñarles a ser más activos y tomar parte en prácticas extracurriculares", dijo la sicóloga Kasandra Putranto.

El equipo de Satria está trabajando para personalizar Nettox y mejorar su precisión, ya que las mediciones de HRV pueden variar dependiendo de la estructura corporal de las personas, y de su género y condiciones de salud.

El objetivo es solicitar una patente por el invento en conjunto con la universidad el próximo año.

Sin embargo, Satria dice que Nettox apunta a las personas que ya han invertido en cambiar sus comportamientos.

"Nuestra meta es hacer que las personas sean más conscientes. Ayudar a las personas que quieren liberarse de la adicción a internet", aseveró.

Reuters