¿Tenés poco tiempo pero muchas ganas de entrenar? Aquí, algunas soluciones

Algunos por el trabajo, las horas extras, los cursos semestrales y las sesiones con el psicólogo. Otros, por casi todo lo anterior sumado al cuidado de los hijos, la cocina y las tareas del hogar. El día a día de muchos adultos transcurre entre horarios que se pisan y agendas que no dan abasto. Y de fondo de todos esos ritmos acelerados –que muchas veces parecen no detenerse en la importancia de ganar en calidad de vida–, la banda sonora que interrumpe la mente canta en tono imperativo: “Movete, entrená”. Así, afloran la culpa y los pesares de quienes dicen no tener tiempo para realizar actividad física. Pero a no rendirse, no todo está perdido. Porque no es necesario disponer de 2 horas al día para ejercitarse, se puede lograr un entrenamiento efectivo en 30 minutos.