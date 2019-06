"Un hecho de película": la fuga de Rocco Morabito de Cárcel Central recorrió medios internacionales

La fuga de la Cárcel Central ubicada en el centro de Montevideo del mafioso italiano Rocco Morabito, el denominado rey de la cocaína en Milán, no sólo fue un tema de agenda informativa en Uruguay y en Italia, sino que también circuló por varios medios internacionales.

En Italia, medios como La Stampa, Rai News 24, Corriere della Sera y la Repubblica relataron cómo fue la fuga del criminal italiano en la cárcel de Uruguay.

Algunos medios describen al acontecimiento como "un hecho de película".

En Argentina, Clarín informó de la "fuga de película en Uruguay: un capo mafioso italiano y tres extranjeros escapan por los techos". En tanto, Infobae tituló: "El capo mafioso italiano Rocco Morabito se escapó de una cárcel de Montevideo junto a otros tres presos".

Los medios españoles también dedicaron espacio a la noticia."El conocido como el "rey de la cocaína de Milán" estaba en la mira de la Justicia desde hace 23 años y se encontraba entre los cinco criminales más buscados de Italia", publicó El Mundo.

El País de Madrid también informó sobre la "fuga de película" del capo de la mafia calabresa. "Escapó por los techos de la cárcel de Montevideo, Uruguay, donde se encontraba recluido desde 2017, a la espera de su extradición a Italia. Morabito, quien fue el número uno de la 'Ndrangheta -la mafia calabresa- se escapó junto a otros tres criminales internacionales de la prisión uruguaya", sostuvo ese medio.

La noticia también apareció en El Nuevo Herald, un diario publicado en Estados Unidos.

Por otro lado, Matteo Salvini, vicepresidente y ministro de Interior del gobierno de Italia, adelantó en su cuenta de Twitter que pedirá explicaciones al gobierno de Tabaré Vázquez. "Es desconcertante y serio que un criminal como Rocco Morabito, jefe de la Ndrangheta, logró escapar de una prisión en Uruguay mientras esperaba ser extraditado a Italia".

È sconcertante e grave che un criminale come Rocco Morabito, boss della ‘ndrangheta, sia riuscito a fuggire da una galera dell’Uruguay mentre era in attesa di essere estradato in Italia. https://t.co/aTeaM8RDVM

En otro tuit, Salvini agregó: "Voy a hacer dos compromisos. Primero, pedir explicaciones inmediatas del gobierno de Montevideo. Segundo, seguir cazando a Morabito, dondequiera que esté, para meterlo en la cárcel como se merece."

Mi prendo due impegni.

Primo: fare piena luce sulle modalità dell’evasione, chiedendo spiegazioni immediate al governo di Montevideo.

Secondo: continuare a dare la caccia a Morabito, ovunque sia, per sbatterlo in galera come merita.