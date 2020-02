¿Un iPhone por $ 130? La nueva web uruguaya para comprar y vender rifas

Están el 5 de Oro, la lotería, la quiniela, la tómbola y las rifas en el quiosco. Pero a los timberos uruguayos les faltaba algo: una plataforma en la que se pudieran comprar y hacer rifas digitales con un par de clics. Bajo esta premisa es que nació LaRifamos, una iniciativa que surgió como parte del proyecto final de un grupo de estudiantes (ahora recibidos) de la carrera de Ingeniería de Sistemas en la universidad ORT.

Se trata de un sistema que permite "vender" productos mediante un circuito de rifas. Su fin, explicaron desde la casa de estudios, no es solo que una persona logre vender un producto en un sistema poco tradicional, sino que también haya un beneficio para el comprador ganador, que podrá acceder a productos a un precio muy bajo.

La idea apareció con una noticia publicada en portales internacionales. Los ingenieros se obsesionaron con las notas que contaban la historia de una francesa que en 2018, luego de no encontrar a ningún comprador, vendió un castillo mediante un sistema de rifas. "Esta historia atípica resultó ser la inspiración para el proyecto final de la carrera", explicaron los responsables en un comunicado. De esa manera, Federico Bouchaton, Rodrigo Stratta, Luis Introini, y el estudiante Nicolás Pontet se pusieron a trabajar en el proyecto.

“Luego de leer la noticia pensamos en crear un modelo similar aquí y generar una plataforma en la que la gente pudiera hacer lo mismo. Empezamos a hacer la validación comercial, nos juntamos con la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas, y vimos que había una oportunidad, que era viable y que la gente estaba dispuesta a comprar”, contó Stratta.

Al tiempo se concretó LaRifamos, una plataforma en la cual las personas tiene la posibilidad de crear una rifa para que usuarios dentro de la aplicación compren números. El ganador se lleva el objeto ofertado. Según dijo Stratta, hasta ahora ninguno de los usuarios tuvo que pagar más de $ 200 a cambio de un número.

La plataforma ya cuenta con más de 2.000 usuarios activos, aunque no todos compran números para todas las rifas. Por eso, mientras la plataforma no sea masiva, las probabilidades de ganar son más altas que en una rifa tradicional. Stratta lo resume así: “La posibilidad de invertir $ 200 y llevarte un premio de US$ 700 O US$ 800 es atractiva. No hay tanto riesgo, ya que la inversión no es mucha, y además la probabilidad de ganar es alta: las primeras rifas no superaban los 250 números”.

Uno de los mojones más buscados dentro del emprendimiento es que para finales del primer semestre del año se pueda rifar un auto usado. Aunque el objetivo máximo es rifar el alquiler a dos años de un apartamento pagando únicamente US$ 10.

Así funciona

El primer paso como usuarios es aplicar a una solicitud para rifar algo, luego de hacerse un usuario en la página web de LaRifamos. Entonces se desencadenan algunos proceso de validación de mecanismos y, según dicen, se supervisa con escribanos que cotizan los objetos y comprueban que todos los papeles estén en regala. Luego se ajustan los mecanismos de promoción del producto y la comisión que se van a llevar los desarrolladores de la plataforma, una cifra cercana al 15% del valor de la venta. Así se establece un número mínimo de venta de números.

Entonces se publica la rifa. Los usuarios reservan un número e ingresan su tarjeta. Solo se ejecuta el pago una vez que se alcanza el número mínimo de reservas y se emite la rifa oficialmente y bajo registro de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas. “De esa forma, nosotros podemos asegurar que no vas a malvender tu auto o tu producto y además podrías llegar a tener un plus por lo que pretendías por él”, dijo Stratta.

La plataforma utiliza blockchain para evitar falsificación de números.