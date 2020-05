"Uruguay tiene gran potencialidad para liderar en transporte eléctrico"

Llegó a Uruguay hace cinco meses para dirigir Autolider y le tocó vivir no solo el cambio de accionistas de esta importadora exclusiva de Mercedes-Benz, sino la bofetada de la pandemia a la industria automotriz.

A fines de 2019, Autolider, una empresa nacional que era propiedad de Carlos Bustin, pasó a manos del grupo británico Inchcape. La adquisición ascendió a unos US$ 61 millones. Inchcape es una multinacional con sede en Londres, con más de 200 años de trayectoria en el comercio internacional. Está presente en 35 mercados y tiene 18 mil empleados. En Uruguay, Autolider cuenta con tres locales de venta y talleres con equipamiento especializado en la marca, y 85 empleados.



Eduardo Pellegrini (70) es un argentino curtido en este negocio. Tiene 35 años de trayectoria en Mercedes-Benz. Apenas recibido de contador, incursionó en la industria petrolera y discográfica en su país, hasta que se fue a vivir a Perú, donde fue contratado como gerente general de Mercedes-Benz. Le siguieron posiciones similares en distribuidores de la marca en El Salvador, República Dominicana, Ecuador, y ahora en Uruguay.



¿Cómo lleva el cambio de Ecuador a Uruguay?

Bien, porque tengo un conocimiento pleno de lo que es Mercedes-Benz en este país. Uruguay fue el primer distribuidor de América Latina que esta empresa nombró en la posguerra, o sea, tiene una trayectoria de 70 años. Se han vendido más de 8.000 vehículos de la marca en dos décadas en Uruguay. Transportamos a unas 700 mil personas por mes, en automóviles, buses, taxis, ambulancias y camiones.



¿Qué cambios significará para Autolider el cambio de dueño?

Pasar de una estructura familiar a una multinacional implica un esfuerzo para adaptarse. Pero la esencia del negocio no cambia. La empresa mantiene su estructura en cuanto a los locales, salones de venta y demás, y también a todo su personal.