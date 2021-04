"Vaxxie": la moda de sacarte una foto vacunándote y el papel que juegan las redes sociales

El paisaje de las redes sociales tuvo un nuevo protagonista en el último mes: las vacunas contra el covid-19. Las tradicionales fotos de atardeceres, mates y animales en Facebook, Instagram y Twitter perdieron fuerza ante la catarata de imágenes que publicaron cientos de usuarios siendo inoculados, con los hashtags #UruguaySeVacuna o #YoMeVacuno.

Decenas de personalidades compartieron su foto: políticos de todos los partidos, deportistas, comunicadores y muchísima gente de a pie.

El fenómeno no es local. En buena parte del planeta las plataformas digitales se han visto inundadas de fotos de algodones y jeringas. Tanto que la moda ya tiene nombre en el mundo anglosajón: “vaxxie”. El vocablo es la conjunción de los términos “vaccine” y “selfie”.

Para el psicólogo experto en cultura digital, Roberto Balaguer, la vacunación contra el covid-19 “son de esas noticias que uno tiene la necesidad de compartir por su gran carga emotiva” y porque las otras personas pueden rápidamente “sintonizar” con esa sensación.

Hoy me tocó a mi! Feliz de vacunarme, muuuy genias las chicas del vacunatorio 2 en el Antel Arena, le ponen toda la onda. Gracias!!! #Uruguaysevacuna pic.twitter.com/D5qAPD1V4H — Viviana Campaña (@VIVIANACAMPAGNA) April 1, 2021

En este contexto, las fotos en los vacunatorios están en cierta medida destinadas a ser compartidas. De antemano son publicables porque la algarabía supera, simplemente, el registro para uno mismo de un momento significativo o histórico.

Según Balaguer, el fenómeno es parecido a los abrazos con desconocidos en la tribuna del estadio luego de un gol importante en un partido: “es tanta la emoción y la alegría es tan grande que querés compartirlo con todos”, no importa quiénes sean. El nivel de intimidad trasciende. Y el medio se vuelve un canal para compartir esa sensación y lograr un alcance o una visibilidad mayor.

La lucha contra la pandemia como una acción colectiva no hace otra cosa que alimentar esta situación. Para el psicólogo, la campaña de vacunación está asociada al final de una etapa “muy larga y muy dura”, y la foto con el inicio “de un nuevo tiempo”. “Es la sensación de que se está llegando a la orilla”, agregó.

Sin embargo, indicó, la moda puede jugar su papel. “Los comportamientos de redes son muy contagiosos y generadores de repetición de conductas” por lo que “no es de extrañarse” que además de la emocionalidad pueda haber un factor de subir una foto porque muchos otros lo hacen, dijo Balaguer.

Además, un segundo elemento significativo es que, en muchos casos, las plataformas digitales juegan como validador de una actitud o una actividad. “En el imaginario de algunos, si no está en las redes sociales y no lo compartiste, es casi como si no hubiera sucedido”, explicó Balaguer. “Es lo que antes sucedía con la televisión o las Páginas Amarillas”, agregó.

Esta misma tendencia de validación podría ayudar, según el experto, a que más gente se anime a vacunarse. Sin proponérselo, la cantidad de voces acumuladas que muestran un mensaje positivo a favor de la inoculación podría hacer que en algunos casos se supere el escepticismo.

“Todavía no tenemos la inmunidad de rebaño, pero tenemos comportamiento de rebaño desde tiempos inmemoriales”, afirmó Balaguer.