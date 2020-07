"Ya limpié, ya comí, ya leí", dijo Natalia Oreiro, y se abrió una cuenta de Instagram

La actriz y cantante uruguaya Natalia Oreiro no es una usuaria frecuente de redes sociales, pero como a tantos otros, la cuarentena le hizo modificar algunos hábitos. El encierro, el ocio, el ya haber leído cuanto libro había en la vuelta y tantas otras tareas de todos los días, hicieron que la uruguaya se decidiera por integrarse a la red social de las fotos.

Una vez abierta publicó un pequeño video y en cuestión de horas ya superaba los 100 mil seguidores.

Por el momento es el único posteo en su feed, aunque ya practicó la parte de las historias, y subió varias que hacen referencia a su presencia en el reality Got Talent, que se emite todos los lunes por canal 10.

Además, reveló que aún no está habituada al sistema y que no sabe responder los mensajes. "Me da miedo apretar algún botón y aparecer en tetas. Le tengo que pedir ayuda a algún millennial o centennial porque yo soy octogenaria", dijo, entre risas.