¿Ya viste Nasha Natasha? Otros seis documentales musicales que se pueden encontrar en Netflix

En los primeros días de su “hospedaje” en la plataforma de Netflix, Nasha Natasha, el documental del cineasta uruguayo Martín Sastre que recorre y presenta el fenómeno de Natalia Oreiro en Rusia, se metió en el top de los más vistos. Desconfiemos o no de este sistema de “popularidad” de esta plataforma, las señas son claras: los usuarios se interesaron en él, en esta historia que habla de un fenómeno y un rostro bien rioplatense que, sin embargo y por algo que muchos llamarían “la magia de la música”, también caló hondo en tierras rusas.

Justamente por eso, y por si alguien se queda con las ganas irrefrenables de seguir escarbando en otras historias universales sobre la música y sus actores cuando los créditos de Nasha Natasha aparecen en la pantalla, es que va la siguiente lista. En ella repasamos algunos de los documentales sobre el tema que se están disponibles en Netflix, entre los que se encuentran desde maestros legendarios del jazz a íconos de la música latinoamericana. Dos cosas, sin embargo, los unen a todos: la música y que están, hoy, a un click de distancia.

Chavela

“Recuerdo la Costa de Marfil, decenas de jóvenes musculosos lavando la ropa en el río sobre llantas de coche. El Malecón de La Habana, de día o de noche. La Habana Vieja latiendo dulcemente al ritmo de percusiones que no cesan. Recuerdo México DF, Marcelo y yo borrachos escuchando a Chavela Vargas cantando ‘La noche de mi amor’”. La cita anterior la dice un personaje de Dolor y Gloria, la última película de Pedro Almodóvar. Y si bien poco tiene que ver esta película con el documental de Chavela Vargas –poco, más allá de los lazos irrompibles entre la cantante de origen costarricense y el cineasta manchego– deja claro el lugar de su música en el imaginario colectivo: la de una voz doliente, que se quiebra y, al mismo tiempo, desata olas intensas de pasión.

Chavela Vargas fue una revolucionaria para la música latinoamericana, fue la mujer que rechazó los vestidos y abrazó al alcohol, fue la dueña de mil historias, de romances legendarios y una potencia que este documental alcanza a contar a la perfección.

Miss Americana

Por estos días Taylor Swift está de estreno: su último álbum, folklore, salió al mercado y por varios días acaparó los titulares de los medios especializados por su viraje a un tipo de música a la que no tenía acostumbrados a los oídos de sus escuchas. Sin embargo, a pesar de este cambio, su nombre sigue asociado a una de las marcas más redituables del universo del pop y este documental estrenado en 2019 es una prueba de ello. En Miss Americana, Swift revela varios detalles de su vida privada y de cómo ha lidiado con la fama que consiguió muy temprano en su vida, al mismo tiempo que mecha imágenes de sus masivos conciertos en todo el mundo.

The Rolling Stones: Olé, olé, olé

La llegada de los Rolling Stones a Uruguay fue un hito en la historia de los espectáculos musicales en nuestro país. Pero en realidad, esa gira fue parte de un hito quizás todavía mayor: después de pasearse por varios países de Latinoamérica, estas leyendas de la música recalaron por primera vez en la isla de Cuba, en donde dieron un mega recital inédito.

Si bien en The Rolling Stones. Olé, olé, olé: Un viaje a través de América Latina hay poco más que un paseo entre algunos paisajes familiares, escenas detrás de bambalinas –de Uruguay está el encuentro, por ejemplo, con el negro Rada– y algunos momentos en los show que dieron en diez ciudades de la región, el documental ya vale la pena por algunos temas que, interpretados en vivo, tienen una fuerza impresionante.

The birth of cool

Miles Davis es una de las deidades del jazz. De la mano de su inconfundible trompeta, Davis revolucionó al género y sentó las bases para algunas de las influencias que luego se extenderían dentro y fuera del tipo de música que él interpretaba. Pero todos los genios tienen su lado oscuro, y esta no es la excepción: además de mostrar cómo se convirtió en uno de los músicos claves del siglo XX, The Birth of cool –que toma el nombre de un legendario álbum compilado firmado por Davis en 1954– muestra sus adicciones, sus celos, sus arranques de ira y una personalidad volcánica que lo convertía en una persona bastante difícil. Aun así, el veredicto no cambia ni un ápice: pocos músicos en la historia lograron tener la capacidad creativa de Miles Davis. Él lo sabía y su propósito fue dejarlo bien claro.

Above us only sky

Hablando de músicos icónicos, no se puede hacer un repaso por los documentales musicales que están disponibles en Netflix sin hacer referencia a Above us only sky, un retrato casi onírico o etéreo de la etapa en la que John Lennon y Yoko Ono compusieron el disco Imagine. Más que un repaso por cómo nacieron algunas de las canciones del álbum –que, de paso, es catalogado por muchos como uno de los mejores de la historia de la música–, es un retrato del duelo personal de Lennon ante la reciente disolución de los Beatles, un recorte de una época signada por la tragedia de la guerra de Vietnam y una compilación de varias imágenes que ya vimos varias veces –John y Yoko desnudos protestando desde la cama, por ejemplo–, pero que siguen siendo tan contundentes como antes. Y claro, está la música, que en este caso es inmortal.

Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan story

¿Es ficción? ¿Es realidad? ¿Es un documental o es una película? Es, al menos, lo que es. Y eso, justamente, es fantástico. Rolling Thunder Revue es una obra de Martin Scorsese y Bob Dylan que se estrenó el año pasado y que se inspira en una gira que Dylan dio con ese nombre junto a un grupo itinerario de artistas –entre los que estaban Joan Baez, Roger McGuinn y Ramblin' Jack Elliott, entre otros– con los que recorrió buena parte de Estados Unidos y Canadá en 1975. El material de archivo que vemos en pantalla es real, las intervenciones también, pero la pregunta claro, es si sucedió tal cual. ¿Qué está armado y qué no? Por lo pronto, en este viaje lisérgico y musical eso no importa.