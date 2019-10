“Yo sé con quien no puedo acordar: con el FA porque el FA ha fracasado”

La posibilidad de que el próximo gobierno sea una coalición opositora estuvo presente en la entrevista al candidato del Partido Independiente del ciclo de De Cerca.

“¿Ya sabés con quién vas a acordar?”, preguntó Facundo Ponce de León.

“Yo te diría que tengo bien claro con quien no puedo acordar”. “Con el Frente Amplio”, dijo a continuación y explicó que la fuerza política del gobierno "ha fracasado; está en un proyecto que ya terminó”.

Cuando le volvió a preguntar si sus “convicciones” no están “muy cerca del relato del Frente Amplio”, Mieres respondió: “¿Cuál relato? ¿El de Venezuela? No, estoy en las antípodas. ¿El relato sobre una transparencia que traicionaron? ¿De cómo mantienen hoy todavía corruptos como a De León? Estoy lejos de eso. ¿El Frente Amplio que iba a cambiar el ADN de la educación, que iba a bajar las rapiñas? ¿Eso significa que me viene bien cualquier cambio? No, para nosotros el tema es qué cambio hay que hacer”, dijo enfáticamente.

El candidato del Partido Independiente afirmó que para dar apoyo a otro partido exigirá “ciertas garantías de que el cambio no suponga un retorno al pasado”. “Los partidos tradicionales tienen en un seno viejos vicios que están presentes. Cuando uno ve algunas gestiones de intendencias, ahí está el acomodo, el clientelismo… Lo otro es la preocupación por los débiles. El cambio tiene que ser un cambio con una recuperación de políticas sociales diferentes a las del Mides actual pero potentes. Esas son garantías que nosotros queremos en un proceso de cambio que yo tengo la sensación que los uruguayos quieren”, concluyó.

