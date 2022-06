10 ideas de “unicornia”: así piensa y trabaja Loreanne García, la mujer detrás del éxito de Kavak

En un Money Talk con Silvina Moschini, presidenta y productora ejecutiva de Unicorn Hunters, la referente del primer unicornio mexicano conversó sobre la expansión de su empresa, las habilidades necesarias para el mundo actual y los retos que enfrentan las emprendedoras e inversoras de la región.

1) LA IDEA

Mucho antes de que Kavak se convirtiera en el primer unicornio de México, Loreanne García escuchó atentamente una idea que su hermano Carlos García Otatti había estado delineando luego de una mala experiencia intentando vender un auto usado en Colombia.

Aunque pasarían muchos meses para que naciera la plataforma, Loreanne no tuvo dudas: “Las buenas ideas son esas que se entienden en un segundo” le dice hoy a Silvina Moschini mientras reflexiona sobre aquello que es vital para todo emprendedor en los inicios: “Lo más importante es montar el equipo y pensar cómo haces para reclutar personas con un Powerpoint en el que vendes un sueño”.

2) LA MENTALIDAD

“El emprendimiento es un proceso muy mental. Es entender que no hay plan B y que como no hay plan B, en vez de pensar en todas las razones por las que no va a funcionar, te preguntas cómo lo haces funcionar”. Enfocar es un verbo imprescindible en la carrera de Loreanne y va unido a otros como priorizar y delegar. Por eso, a la hora de dar consejos no duda: “El consejo número uno es que tu mayor activo es tu mentalidad. Hay que ver los retos como energía y no cómo algo que te drena. Como emprendedora siempre estás en ups y downs; sales en la portada de una revista y al mismo tiempo estás apagando incendios pero hay que disfrutar el camino”.

3) EL TALENTO

Sólo la suma de muchos talentos puede impulsar el éxito de un unicornio y Loreanne lo tiene claro. Entre la idea y el paso a paso, Loreanne se encontró “en el camino” con personas que la ayudaron a afianzar sus habilidades y a concentrarse en su liderazgo: “Siempre trato de contratar a gente inteligente, gente que me va a dar valor. Y esas personas me dicen: <Loreanne, ya no tienes que estar haciendo esto>”.

Pero el concepto de talento va mucho más allá y para la co-fundadora d Kavak una de las claves es que las personas se desempeñen en roles y tareas que de verdad los apasionen, que trabajen “allí dónde le brillan los ojos, dónde estén usando sus superpoderes” y sobre todo “dónde tengan una misión que los haga crecer”.

4) LAS SKILLS

¿Qué habilidades hay que tener para trabajar en un unicornio como Kavak? La motivación y “enamorarse” del proyecto son esenciales para Loreanne pero también la búsqueda de innovación. “También busco curiosidad, nivel de ambición y que quieran hacer las cosas diferentes. En el mundo de hoy la parte analítica es importante porque se necesita siempre comprender hacia dónde van las métricas. Yo siempre estoy buscando el challenge de cómo se puede medir”.

5) LA EXPANSIÓN

Kavak transformó la manera de comprar y vender autos usados no sólo en México sino en otros cinco países latinoamericanos (Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Perú) y en Turquía. Detrás de esta expansión, el desafío, apunta Loreanne es “saber cómo agregan valor el equipo global y el equipo local”.

“¿Les dan la bienvenida a los nuevos miembros y le dicen This is Kavak?, pregunta Silvina. Loreanne responde entre sonrisas y le pone cifras a la respuesta: “Hubo momentos en los que entraban 200 personas a la semana, una cosa muy grande. Creamos el ciclo Tus primeros 90 días, entre otras ideas”.

6) LA CULTURA CORPORATIVA

Más allá de skills y procesos de expansión intensivos, Loreanne cree que toda cultura corporativa se apoya en las relaciones: “Todo es sobre dinámicas interpersonales. Puedes poner algo muy bonito en un Excel y en un Powerpoint pero al final si dos personas en el equipo no logran trabajar y no hay confianza esas cosas nunca van a salir adelante”.

7) LA OTRA TRANSFORMACIÓN

¿Cómo se vive la transformación de un unicornio en primera persona? ¿En qué medida esa expansión influye en una de las personas que la dirige? “Me di cuenta que la Loreanne del powerpoint no es la Loreanne del Kavak de cuando eramos 100, de cuando eramos 1000, o de cuando somos 7000”, asegura la referente de Kavak y agrega que durante ese crecimiento advirtió que el ciclo de vida las habilidades que iba incorporando era de aproximadamente tres meses.

8) LA FAMILIA

Al contrario del mito que rodea a las mujeres de negocio exitosas, Loreanne cree que se pueden capitalizar las exigencias para armonizar vida familiar y profesional. Por eso, no sólo se hace tiempo todas las tardes para estar con sus hijos al regreso de la oficina sino que entiende que los limitantes agudizan el sentido de la organización. “Al principio lo veía como algo que me limitaba y más bien es algo que me ayuda porque todos tenemos tiempos finitos. Y eso me obliga a priorizar”.

9) DE MUJER A MUJERES

“A las mujeres de la región nos hace falta subir el nivel de ambición y que el ecosistema nos ayude”, afirma Loreanne. Pero no todos son desafíos pendientes. Para la líder de Kavak, ha habido algunos cambios en los últimos cinco años: “Antes cuando las emprendedoras llegaban a hablar conmigo lo hacían con ideas pequeñas, de nichos muy específicos. Y el problema con las ideas pequeñas es que no te permiten escalar”.

Pero esa mentalidad de pensar en grande sigue encontrando sus obstáculos y Silvina Moschini aporta su reflexión al respecto: “Porque a las mujeres a veces nos pasa que tenemos tanto miedo de decepcionar que entonces vamos por aquello que súper excedemos para que no nos acusen de delirantes”.

10) MIRADA DE INVERSORA

¿Están las mujeres de la región preparadas para evaluar una oportunidad de inversión? ¿Qué factores se deben mirar de cerca a la hora de identificar un emprendimiento con posibilidades de escalar? Como integrante del Círculo del Dinero de Unicorn Hunters, Silvina viene entrenando esa mirada “cazadora” pero busca enriquecerse con la mirada de Loreanne.

Para la co-founder de Kavak hay tres claves: tamaño del mercado y market fit del producto, capacidad de pensar en grande y fundamentalmente el “cómo lo están haciendo”, es decir, las tecnologías y los procesos involucrados.

Más allá de eso, Silvina Moschini, referente de Escuela de Inversoras, recuerda a quienes están conectadas al conversatorio que siempre es fundamental encontrar el nivel de riesgo de las distintas inversiones (startup, fondo de inversión, criptodivisas, etc). Y Loreanne vuelve a poner la palabra “impacto” sobre la mesa: “Trato de conectar con las compañías que están haciendo un cambio real en el mundo. Y busco que haya mujeres en el equipo”.