"A Peñarol le han dado una paliza dirigencial y deportiva": el descargo de Mario Saralegui

El entrenador Mario Saralegui se descargó contra el presente de Peñarol, club con el que se identifica, si bien este año terminó dirigiendo a Cerro Largo FC, al que salvó del descenso.

"A Peñarol le han dado una paliza dirigencial y deportiva desde hace un tiempo atrás y especialmente este año con la venida de Suárez, y la efectividad del hecho, llego el momento de demostrar la capacidad de la gente que maneja el Club en todos los niveles. Y evaluar los cambios", escribió en Twitter.

Saralegui fumando en el Parque Central

Agregó que "la falta de transparencia y comunicación con el hincha es un desastre, manejan al Club como a un cuadro de Barrio, lamentable ver a Peñarol así".

Por último, en un hilo de tres tuits, expresó: "Y nadie quiere cortar el período del presidente anteriormente a su finalización, de ninguna manera, pues crearía un precedente no conveniente, solo se quiere mas efectividad, y no lo digo yo..me lo dice la gente en todos lados y en todas partes, cero boicot no se persigan, trabajen...", escribió.

Peñarol, campeón Uruguayo en 2021, terminó quinto en la temporada 2022, por lo tanto afuera de la próxima edición de la Copa Libertadores. Sigue en competencia en la Copa AUF Uruguay y este martes juega la revancha de semifinales contra La Luz.