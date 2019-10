A pesar de la victoria, Álvaro Gutiérrez fue crítico con el rendimiento del equipo

Nacional le ganó 2-0 a Cerro por la séptima fecha del Clausura, sumó su noveno triunfo consecutivo en el Campeonato Uruguayo y es líder del Clausura y de la Anual. Sin embargo, Álvaro Gutiérrez fue crítico con el rendimiento del equipo: "Alegría por los tres puntos porque habían ganado los cuadros que están cerca. Empezamos bien, abrimos rápidamente el marcador y pensé que iba a ser más fácil porque ellos iban a buscar y de contra podíamos generar más jugadas. En el segundo tiempo ellos presionaron, nos equivocamos con la pelota y yo no veía situaciones de peligro en nuestro arco pero no estábamos cómodos con ese resultado.Hasta que al final vino el gol tranquilizador. Tendremos que ver el partido, corregir, perdimos mucha pelota en el medio, no utilizamos tanto las bandas", expresó en la conferencia de prensa.

Sobre la rotación de jugadores en el mediocampo, indicó que fue porque "tuvimos un partido hace poco, en una cancha de pasto alto, para darle aire fresco con Carballo y Cardaccio, incluso la idea de repente era darle descanso a Zunino pero unos valores de fatiga le dieron alto a Gabi Neves y preferimos no arriesgarlo. Hoy pecamos mucho de apurarnos en sacar el contragolpe y perder pases o tomar malas decisiones.".

Agregó que "a veces se dan los partidos, por momentos hemos jugado muy bien, por otros momentos no tanto pero igual ganamos. Creo que el entrenar diariamente, haber soportado estar en el fondo de la bolsa y de a poco salir, hace que todo el mundo esté enchufado para salir adelante porque es importante esto pero todavía no ganamos nada".

De todas formas, Gutiérrez manifestó qué le preocupa: "Es que más allá de que hemos abierto los partidos de manera temprana, después no supimos con esa ventaja a favor poder hacer un juego para llegar más veces y con más peligro para marcar goles".

El técnico también resaltó a dos jugadores, Santiago Rodríguez y Gonzalo Castro: "Cuando Santi se fue al Mundial era una de las figuras, después se lastimó, estuvo dos meses sin hacer fútbol y le costó llegar al nivel; hoy entró participativo, el gol nos tranquiliza a todos y para él debe ser una alegría enorme. El Chory anda bárbaro, hizo una muy buena pretemporada en Miami".

Nacional volverá a jugar el jueves a la hora 16 frente a River Plate en el Saroldi.