Abogado de Balcedo ofreció a fiscal de Corte US$ 5 millones para acordar prisión domiciliaria

El abogado del empresario y sindicalista Marcelo Balcedo visitó este lunes al fiscal de Corte, Jorge Díaz, quien lo recibió en su despacho de Cerrito y Misiones. El penalista Marcelo Domínguez hizo entonces una propuesta millonaria que Díaz luego transmitió a Schubert Velázquez, que es el fiscal que lleva el caso del argentino acusado de lavado de activos, contrabando y tráfico de armas.

Domínguez le ofreció a Díaz pagar US$ 5 millones a cambio de que la acusación que hizo Velázquez contra Balcedo de una pena de 11 años de cárcel sea sustituida por prisión domiciliaria, según informó Telenoche y confirmó El Observador con el propio fiscal de la causa. Pero Díaz le dijo que no correspondía hacerle esa oferta a él, sino a Velázquez, quien no está dispuesta a aceptarla.

"No tiene lucha lógica: es la primera vez que veo que un abogado va y se reúne con el fiscal de Corte para hacer una propuesta. La forma utilizada por el abogado no es la correcta, sin dudas", dijo Velázquez, que contó además que Domínguez ya había hecho un ofrecimiento millonario superior al actual a mediados de marzo, cuando tuvo lugar la audiencia de control de la acusación, y que fue desestimado.

"Había ofrecido menos dinero pero muchos más bienes", dijo el fiscal, y agregó que ahora "es llamativo tanto el modo como lo que ofrece", y que todavía no fue llamado siquiera por el penalista.

Lo que intentó hacer el abogado es acordar con el fiscal un proceso abreviado. Se trata de una figura del nuevo proceso penal por la cual los juicios se resuelven mediante un pacto en el que el imputado admite su responsabilidad, a cambio de que el fiscal ofrezca algunos beneficios, como menos años de pena de cárcel o su sustitución por prisión domiciliaria, como intenta Domínguez en este caso.

A principios de enero de 2018, Balcedo y Feige fueron detenidos en un operativo internacional coordinado por el Departamento de Investigación de Fugitivos de la Interpol, la Dirección de Información e Inteligencia, la Dirección de Represión al Tráfico de Drogas y los servicios de inteligencia de Uruguay. Ellos tienen dos mansiones en Playa Verde –una de las cuales es el Gran Chaparral, donde vive la pareja cumpliendo la prisión domiciliaria preventiva–, varias armas, autos de lujo –un Ferrari, un Mercedes Benz, un Porsche y un Chevrolet Camaro–, y joyas. Todos esos bienes fueron incautados, así como US$ 6 millones que estaban distribuidos en cofres fort ubicados en otras propiedades en Montevideo.

Lo que el abogado quería lograr con su propuesta era que Balcedo no solo cumpliera la prisión preventiva en su casa, sino también la condena.

Asimismo, la pareja enfrenta un pedido de extradición de Argentina solicitado por el juez Ernesto Kreplak en enero de 2018, para procesarlos en su país por lavado de dinero, algo que la Justicia uruguaya ya concedió, pero que recién se concretará cuando la pareja cumpla la pena en Uruguay.