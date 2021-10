Abogados dan marcha atrás con pedido de nulidad para que no se descarte declaración de principal víctima

Entre quejas y reclamos, en la noche de este martes los abogados defensores de la Operación Océano habían decidido apelar la decisión de la jueza, María Noel Tornarelli, de no declarar nula la audiencia en la que testificó la principal víctima del caso. Pero, según supo El Observador, 23 abogados del caso entregaron una nota este miércoles para desestimar ese pedido, es decir, pretenden que no se anule ese testimonio. La solicitud de los abogados partía de que la víctima había declarado que se le había tomado declaración en su casa, pero esa declaración -según ellos- no figuraba en el expediente y se los estaba vedando del derecho a la defensa. Si bien en esa oportunidad la respuesta de Tornarelli fue negativa, la magistrada terminó decretando la suspensión de la audiencia este miércoles luego de que se tomó conocimiento de que la fiscal Darviña Viera, había recibido en Fiscalía a un testigo delEl que no daba cuenta en la carpeta de investigación.

La jueza suspendió las audiencias previstas para este miércoles y este jueves, y le dio un plazo de diez días a Viera para que ordenara la carpeta y presentara la información faltante. Los abogados entendieron que con esta suspensión de las audiencias y el exhorto a Viera a entregar toda la información, el cometido ya está cumplido y tienen interés en que la declaración de la víctima sea tenida en cuenta. También afirmaron que el testigo que generó la suspensión de la audiencia declaró en calidad de indagado e incluso fue acompañado por su abogado en ese momento, Juan Fagúndez, y la conversación no fue grabada como mandata la ley.



Este testigo volvió a declarar este miércoles en sede de Fiscalía a las 16 horas. Se trata de un amigo del imputado al que defiende Ignacio Durán y que, según dijeron fuentes del caso a El Observador conocía a algunas de las víctimas y la relación que tenían. Esta no es la primera vez que Viera es señalada por los abogados por desprolijidades durante la investigación por la presunta red de abuso de menores de la historia del país. A los pocos días de haber asumido en la Fiscalía de Delitos Sexuales de 5° Turno en mayo, Viera debió liderar la investigación -con tres fiscales adscriptas- que había iniciado Interpol. Investigación interna por "declaraciones inapropiadas" El 20 de agosto del 2020, la abogada Cecilia Salom la denunció ante la Fiscalía de Corte por entender que la representante del Ministerio Público había realizado en la prensa declaraciones inapropiadas. Presentó en su respaldo una lista con la cantidad de veces que había dado entrevistas hasta ese momento. Viera había sido entrevistada por el periodista César Bianchi –para su libro Sugar Daddy, la trama de la Operación Océano, sobre su opinión acerca de los que creen que su intención es buscar "prensa", y que su objetivo era "armar un circo mediático". Y la fiscal contestó: "Me chupa un huevo. Un ovario, mejor dicho. A la prensa la utilizo, si se puede decir así, para promocionar este delito porque socialmente no existe". De este embate, salió ilesa: el 5 de febrero de este año el fiscal de Corte, Jorge Díaz, archivó la denuncia por falta de mérito. Falta de información de un celular Pocos días después, los abogados defensores detectaron que había información en el celular de una de las víctimas al que no habían tenido acceso y alegaron que se les estaba vedando el derecho a la defensa. Si bien los cañones de los defensores apuntaban a la fiscal, ella rápidamente dijo desconocer el motivo de porqué no se les había transferido la información y apuntó a Interpol. Leé también Operación Océano: jueza suspendió las audiencias por 10 días Parte de los penalistas pidieron la nulidad del juicio y a raíz de ello comenzaron sendas investigaciones en la Fiscalía de Delitos Sexuales y en la Dirección de Crimen Organizado e Interpol. Finalmente, la investigación arrojó que se trató de un policía que actuó en forma indebida sin el aval de la Fiscalía. Leonardo Carreño Darviña Viera, fiscal de la Operación Océano La presunta declaración que no figuraba en el expediente Desde entonces, la relación entre Viera y los defensores transcurría en relativa calma, hasta que este martes, sobre el final de la declaración de la principal víctima, ella afirmó que la Fiscalía le tomó declaración en su casa. Según los abogados defensores (la prensa no estaba presente), la víctima dijo que eso sucedió en dos oportunidades y Viera solo informó de una. Después de un cuarto intermedio en el que -según los letrados- Viera revolvió papeles en busca de información sobre esa declaración, la fiscal justificó que la declaración que faltaba era una que ella había presentado, pero en la que no figuraba el lugar de realización. Estaba fechada el 2 de julio de 2021. El artículo 264 del Código Procesal Penal estipula que en cada actuación se debe consignar fecha, hora y lugar de realización, por lo que existió una falla procedimental. Los abogados defensores salieron de la sala ofuscados e inmediatamente pidieron la suspensión y nulidad de la audiencia. Argumentaron que habían sido privados de acceder a esas declaraciones a las que refería la víctima. Pero la jueza Tornarelli aceptó la justificación de Viera y decidió no hacer lugar a la solicitud de los abogados y indicó que la audiencia debía reanudarse este miércoles. ¿Testigo o indagado? La declaración de un tercero que falta en el expediente Pero una nueva polémica golpearía la puerta del despacho de la jueza este miércoles y la audiencia terminó suspendida. La defensa logró acreditar que Viera tomó declaración a un testigo que no figura en la información que se les proporcionó. Incluso, el abogado Juan Fagúndez argumentó que él había acompañado al hombre en cuestión a la Fiscalía el año pasado porque había sido citado como indagado y no como testigo -base del argumento fiscal-. Incluso mostró el cedulón por el que fue notificado ante la jueza. La conversación no fue grabada. La Fiscalía aduce que fue una "conversación informal", Fagúndez aseguró que se trató de un interrogatorio de 25 minutos. Esta vez, quedó constatado que los abogados fueron privados de información con la que el Ministerio Público sí contaba. Según supo El Observador, el hombre fue citado como testigo a declarar a las 16 horas del miércoles. Investigación "desprolija" En una sentencia que emitió la jueza Beatriz Larrieu en mayo de 2021, la magistrada calificó la investigación de Viera como "desprolija", “desordenada” y “poco precisa”. Según supo El Observador, la nueva jueza Tornarelli recogió esta idea en la audiencia y reiteró que la investigación es "desprolija".