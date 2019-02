Acciones de Visa, una opción con potencial para invertir en 2019

Las acciones de Visa se perfilan como una opción interesante de inversión en el segmento de renta variable para este año. La compañía multinacional de pagos salió a cotizar en bolsa hace 11 años y desde allí ha tenido un crecimiento sostenido que la ha transformado en una de las acciones más sólidas y rentables de la última década.

En ese período el precio de la acción subió casi 1.000%, con escasos retrocesos en la crisis subprime de 2008 y en las caídas generales de la bolsa estadounidense observadas a fines de 2018. El crecimiento ininterrumpido en las transacciones con tarjetas de débito y crédito augura un futuro aún más prometedor que podría duplicar las ventas de Visa en los próximos cinco años.

Hoy tiene una capitalización de mercado de más de US$ 300.000 millones. Los buenos resultados obtenidos por la empresa están siendo aprovechados por los inversores para poder adquirir la acción a mejores precios, con la expectativa de que mantenga su tendencia alcista.

Análisis técnico

El precio de la acción alcanzó su máximo de US$ 150 en setiembre de 2018, desde donde rebotó hasta los US$ 120 afectado por las caídas generales. En ese período el precio había descendido por debajo de la media móvil de 52 semanas, lo que predecía una recuperación cercana.

Desde el 26 de diciembre la acción retomó la senda alcista y hoy se ubica en torno a los US$ 139. Los analistas esperan que en este trimestre la acción vuelva a buscar su máximo en los US$ 150 y finalice el año arriba de los US$ 175, lo que representaría una rentabilidad de 26% desde los precios actuales, según un informe de la firma Regum al que tuvo acceso El Observador.

El negocio a futuro

Es útil conocer algunos datos claves de Visa, que se mueve dentro de la industria de los pagos digitales, un sector que gana terreno a medida que avanza la tendencia global hacia la digitalización de los activos en detrimento del uso de dinero en efectivo.

El mayor potencial a futuro está en la paulatina caída del uso de los cheques, que solo en Estados Unidos mueve más de US$ 20 trillones anuales. Visa prepara una nueva plataforma de pagos digitales para empresas y proveedores que podría duplicar su facturación en los próximos cinco años.

Durante los últimos 10 años la cantidad de tarjetas en circulación se duplicaron y el volumen de transacciones e ingresos se multiplicaron por tres. Así las acciones crecieron 996% y superaron en más de cinco veces el desempeño del S&P 500.

Visa, Mastercard y American Express forman un oligopolio en el mercado global de pagos por consumo y controlan el 93% de las tarjetas de crédito en Estados Unidos. Visa, que tiene un poco más del 50% de ese mercado cobra un porcentaje de comisión de las ventas que se hacen a través de su red con tarjetas de crédito, débito, prepagas y pagos online.

En 2018 se realizaron 47.794 millones de transacciones, lo que marcó un crecimiento de 11% en la comparación interanual. También el gasto promedio por tarjeta subió 9,7% y llegó a US$ 642. A eso se suma una mayor cantidad de tarjetas en circulación año a año. En 2018 alcanzó a 3.268 millones en todo el mundo, lo que reporta un crecimiento interanual de 2,5% respecto a 2017.

Resultados financieros

Los últimos resultados muestran que la compañía incrementó sus ganancias en más de 50% en 2018 y alcanzó los US$ 10.000 millones. En tanto, el flujo de caja fue de US$ 3.300 millones en el último trimestre de 2018, con una inversión de capital inferior a US$ 200 millones.

En el mundo son muy pocas las empresas que logran este rendimiento y crecimiento con tan baja necesidad de capital, explica el reporte de Regum.

Hay otros competidores como Mastercard y Paypal que tienen también un desempeño similar de sus acciones, porque el sector en general está mostrando un crecimiento casi constante.