Acorralada por caída de su gobierno May suspendió votación del brexit

Después de defender ante los parlamentarios una y otra vez el último acuerdo logrado para poner fin al divorcio entre la Unión Europea y el Reino Unido, la primera ministra británica Theresa May finalmente suspendió la votación prevista para este martes.

Varios legisladores la habían alertado de los efectos sobre su gobierno que tendría una votación negativa, por lo que la ministra decidió que no se expondrá nuevamente. Además, el fantasma de la censura que pedirían los parlamentarios sigue apareciendo cada vez que se vuelve sobre el acuerdo del brexit.

"El acuerdo habría sido rechazado por un margen significativo, por lo tanto aplazaremos la votación prevista para mañana", afirmó May este lunes ante la Cámara de los Comunes a solo un día de la fecha prevista para el histórico voto.

Según informó Reuters en base a BBC, May realizó antes una teleconferencia con sus principales ministros para discutir qué hacer con su acuerdo de compromiso, que permitía al Reino Unido abandonar el bloque y seguir dentro de la órbita de la UE.

Horas antes, May y sus ministros habían repetido de manera insistente que la votación seguiría adelante, tal y como estaba planeado. Incluso su portavoz aseguró a los periodistas este lunes que no había planes de suspenderla.

"Iré a ver a mis homólogos en otros países miembros y hablaré con ellos de las preocupaciones claras expresadas por este cámara", afirmó May, al tiempo que hizo de nuevo hincapié en el peligro de rechazar este acuerdo, que tanto Londres como Bruselas han calificado como "el único posible".

"Mientras no logremos ratificar un acuerdo, aumenta el peligro de un Brexit sin acuerdo" de catastróficas consecuencias para la economía británica, advirtió. "Así que el gobierno intensificará el trabajo de preparación para ese resultado potencial", agregó.

Podía revocar

El reporte que indicó que May podría cancelar la votación se conoció apenas horas después de que el Tribunal de Justicia de la UE dijera en un dictamen de emergencia que Londres puede revocar su aviso formal de salida del bloque en virtud del Artículo 50 sin ninguna penalización.

El gobierno de May asegura que el dictamen no tiene significación alguna, ya que no tiene intención de dar marcha atrás a su decisión de abandonar la UE el 29 de marzo. No obstante, los críticos de su acuerdo creen que ofrece opciones como aplazar el brexit y renegociar los términos de la salida, o cancelarlo directamente si los británicos cambian de parecer.

“El Reino Unido es libre de revocar unilateralmente la notificación de su intención de retirarse de la UE”, indicó la corte. “Tal revocación, decidida de acuerdo con sus propios requisitos constitucionales nacionales, tendría el efecto de que el Reino Unido permanezca en la UE bajo términos que no han cambiado”, agregó.

UE no renegocia

En tanto, según dijo una portavoz de la Comisión Europea, Mina Andreeva, la Unión Europea no va a "renegociar" el acuerdo de divorcio con el Reino Unido.

"Tenemos un acuerdo sobre la mesa (...) Este acuerdo es el mejor y el único posible, no vamos a renegociar. Nuestra posición no ha cambiado", dijo a la prensa Andreeva, asegurando que para Bruselas "Reino Unido abandonará la UE el 29 de marzo".

Tras el visto bueno el 25 de noviembre de los mandatarios europeos al acuerdo negociado entre Londres y Bruselas durante 17 meses, este se encuentra en su fase de ratificación, con un parlamento británico hostil debatiéndolo.

Los partidarios de un Brexit duro en Reino Unido consideran que el acuerdo hace concesiones inaceptables a sus 27 socios europeos y quieren que May pida una renegociación durante la cumbre europea ordinaria prevista el jueves y viernes en Bruselas.

Sin el Parlamento no sale

Pese a las presiones ejercidas por algunos conservadores en los últimos días, el ministro para el brexit, Stephen Barclay, había descartado el domingo en declaraciones a la BBC la posibilidad de aplazar la votación.

Para entrar en vigor el próximo 29 de marzo, fecha prevista para la salida británica de la UE, el texto sellado por May con Bruselas, fruto de 17 meses de difíciles negociaciones, necesita la ratificación del parlamento.

Pero el texto choca con el rechazo de la oposición laborista, de los centristas proeuropeos del Partido Liberaldemócrata, de los independentistas escoceses del SNP, de los unionistas norirlandeses del DUP y de hasta un centenar de conservadores rebeldes, ya sea euroescépticos o proeuropeos.

Por qué lo rechazan

Los diputados debatieron durante tres días la semana pasada y debían hacerlo durante dos más antes de una histórica votación el martes por la noche.

Al filo de los debates se hizo patente que el texto choca no solo con el rechazo de la oposición laborista, los centristas liberaldemócratas y los independentistas escoceses, sino también del norirlandés DUP -en cuyo apoyo se basa la mayoría parlamentaria de May- y de hasta un centenar de conservadores rebeldes, ya sea proeuropeos o euroescépticos.

Los defensores de una salida neta de la Unión Europea (UE) consideran que el acuerdo negociado por May hace concesiones inaceptables a los otros 27 países miembros y quieren que la jefa del gobierno pida una renegociación durante la cumbre europea ordinaria prevista para el jueves y viernes en Bruselas.

Y si ella no lo hace, contemplan hacerla caer con una moción de censura, como ya advirtieron durante la discusión del acuerdo.

En picada

Inmediatamente después del anuncio de la postergación de la votación la libra esterlina cayó hasta su valor mínimo en 20 meses frente al dólar y bajó también ante el euro.



La moneda británica se depreció en el mercado de divisas un 1,73 % frente al dólar, hasta 1,2513 dólares, y un 1,45 % ante el euro, hasta 1,1008 euros.

El Observador con Reuters y AFP