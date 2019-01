Acorralado en su propio muro, a Trump se le acaban las opciones

El muro es el símbolo de la presidencia de Donald Trump. Un recordatorio físico de sus promesas, y de la campaña que lo llevó a una de las victorias más sorprendentes de la historia política. Va a luchar por él con todo lo que esté a su alcance y así lo está demostrando. Desde hace casi tres semanas tiene paralizado parcialmente al gobierno con el objetivo de que los parlamentarios demócratas flexibilicen su postura y acepten otorgar los más de US$ 5 mil millones que reclama para construir el muro.

Pero la decisión del shutdown o cierre del gobierno, que se encamina a ser el más largo de la historia, no es gratis: unos 800 mil trabajadores públicos no están cumpliendo con sus tareas, lo que afecta áreas administrativas, de limpieza y seguridad, entre otras cosas. Además, gran parte de esos trabajadores no están cobrando su salario, por lo que la calma actual no será eterna.

Un gobierno de Trump sin muro es una promesa clave de campaña incumplida. Y es lo que él busca evitar a toda costa. Con ese panorama, no es nada extraño que la pelea adquiera ribetes dramáticos, sobre todo, a partir de que los demócratas ganaron la mayoría en la cámara baja y tienen poder para trancar la propuesta, a la que consideran “inmoral”, por lo que están decididos a defender su postura hasta el final.

Por eso, a esta altura, es una pelea a todo o nada.

Reunión en la Casa Blanca

La novela tuvo un nuevo capítulo ayer en la Casa Blanca, cuando la líder de la cámara baja Nancy Pelosi, y el líder de la minoría demócrata en el Senado Chuck Schummer, se entrevistaron nuevamente con Trump buscando una cercamiento. La reunión no duró mucho: el presidente entró con caramelos, como para disminuir tensiones, pero rápidamente traslado la pregunta a Pelosi: “¿votarán un muro en 30 días si decido levantar el shutdown?”.

Pelosi y Schumer respondieron rápidamenmte: “No”. Y Trump se levantó de la mesa y se fue.

El problema es que a esta altura, el que ceda pagará un costo político demasiado alto. Si es Trump, renunciará a su promesa. Y si son los demócratas, al compromiso con sus votantes.

Cada día más enfrentados

En su discurso en el Despacho Oval en la noche del martes, en el que utilizó un tono dramático e intentó convencer a la opinión pública de la necesidad de construir una barrera de acero en la frontera con un costo de 5.700 millones de dólares, Trump no hizo ninguna concesión.

Pero este miércoles el tono de las discusiones se endureció y los demócratas realizaron una conferencia de prensa con algunos de los funcionarios afectados por la falta de pago.

“Estas personas aquí detrás de mí ilustran los verdaderos daños colaterales del ‘shutdown’ del presidente Trump”, dijo Chuck Schumer, el líder de la minoría demócrata del Senado.

Trump dijo a los periodistas este miércoles que si no logra lo que quiere, podría declarar emergencia nacional, lo que le otorgaría medidas extraordinarias para sortear la venia del Congreso y obtener los fondos de los militares.

“Creo que podemos trabajar en un acuerdo, y si no podemos tomar esa ruta”, dijo bajo el convencimiento de que tiene el “derecho absoluto” a utilizar esta herramienta, pensada para un estado de catástrofe como una epidemia o un ataque, pese a las advertencias desde el Congreso de que podría estar extralimitándose en sus funciones.

Para el jueves, Trump programó un viaje a la frontera para “reunirse con quienes están en la primera línea”.

“¿Cuánta más sangre de estadounidenses tiene que ser derramada antes de que el Congreso haga su trabajo? Para quienes se niegan a un acuerdo en nombre de la seguridad fronteriza, yo les pediría que se imaginen si fuera su hijo, su esposo o su mujer cuya vida quedó totalmente destrozada y rota”, dijo.

Trump defendió este miércoles que se discurso fue un éxito, una afirmación que Schumer cuestionó. “No creo que lograra convencer a un alma con sus palabras anoche. Fue lo mismo de siempre, falsedades y divisiones. No tuvo el efecto que él esperaba”, dijo el político demócrata.

Declaración de emergencia

Trump mantiene “sobre la mesa” la opción de declarar una emergencia nacional para construir el muro en la frontera con México, aunque considera que “la mejor solución” es un acuerdo con el Congreso para financiar la seguridad fronteriza, indicó este miércoles la Casa Blanca. “Es algo que estamos todavía contemplando. Desde luego es algo que sigue sobre la mesa”, afirmó Sarah Sanders, portavoz de la Casa Blanca