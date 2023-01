Adrián Peña asegura tener respaldo de Lacalle Pou y deberá explicar su situación ante el comité de ética colorado

La divulgación de la información de que el ministro de Ambiente y líder de Ciudadanos, Adrián Peña, se atribuyó durante años el título de licenciado en Administración de Empresas cuando aún no lo era, agitó las aguas en la interna colorada pese a que la mayoría de los dirigentes eligieron llamarse a silencio públicamente.

El jerarca ofreció una rueda de prensa en la que señaló que no quiso engañar a nadie, asumió que cometió un error y dijo que le había explicado la situación al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en la noche del miércoles, luego de haber sido consultado por Búsqueda, el medio que dio la noticia.

Peña contó a El Observador que la conversación se extendió por unos diez minutos, que el presidente le había dicho que “lo importante era que había cursado la carrera y aprobado las materias” y que la posibilidad de renunciar no formó parte “ni cerca” del diálogo. Con esto, interpretó que mantenía el respaldo, basándose en la confianza personal que han construido y el vínculo estrecho que mantienen.

El ministro informó en la mañana a los dirigentes de Ciudadanos y se puso a disposición para las consultas que quisieran hacerle aunque señaló que no creía que el caso le generara “inconvenientes”.

Respaldos y críticas

Diversos dirigentes del sector consultados por El Observador consideraron satisfactorias las respuestas y mencionaron que el caso iba camino a quedar cerrado, aunque el tema formaría parte de la reunión de bancada que se realiza todos los lunes.

El diputado Ope Pasquet dijo que los hechos son “claros”, que “cometió un error” y lo “reconoció” con lo que quedaba saldado el tema. El legislador destacó el enorme esfuerzo de “superación personal” de Peña para obtener el título partiendo de un “origen humilde”.

“Gritó el gol antes de tiempo, pero hizo el gol”, graficó.

Distinta fue la reacción de Carolina Ache y Carlos María Uriarte, dos exfiguras de Ciudadanos que ocuparon puestos en el Poder Ejecutivo pero se desvincularon.

Foto: Leonardo Carreño.

La exvicecanciller Carolina Ache criticó a Peña y Ciudadanos

“Duros con los de abajo, tibios con el de arriba”, escribió la exvicecanciller en Twitter, lo que provocó que Uriarte le contestara que “la justicia tarda, pero llega”. Luego, Ache agregó que los dirigentes de Ciudadanos “levantaron tanto la vara ética, que pasan por abajo”, una frase similar a la que había utilizado su abogado, el exfiscal de Corte, Jorge Díaz.

Ache renunció a su cargo de subsecretaria en cancillería luego de que se hicieran públicos unos mensajes que había intercambiado con el subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, que dejaban claro que sabía quien era el narcotraficante Sebastián Marset, antes que se tramitara el pasaporte que el narco había solicitado desde el extranjero. Ache fue cuestionada e interrogada por sus colegas de Ciudadanos y ante la posibilidad de que su sector evaluara quitarle la confianza, la dirigente dio un paso al costado.

Las referencias de la exvicecanciller a la ética obedecen a que Ciudadanos –desde su fundación– ha hecho de esta un leitmotiv e incluso fue el argumento que el sector utilizó para analizar si correspondía pedirle la renuncia a Ache, algo que finalmente no ocurrió porque la dirigente renunció antes.

Militantes cercanos a la exvicecanciller hicieron circular este jueves una entrevista a Peña en Sarandí en la que el ministro destacaba –tras la renuncia de Ache– que en Ciudadanos tenían “un fuerte compromiso con elevar la vara de la función pública”.

La justicia tarda, pero siempre llega. — Carlos Maria Uriarte (@uriartec1) January 26, 2023

A su vez, el dirigente de Batllistas, Jean Paul Tealdi, pidió “actuar tal como se pregona” y que Peña renuncie. “Si tiene ética debe renunciar. No se pide disculpas, se asume el error y se deja el cargo de ministro. El Senado no, pero ocupa un cargo que éticamente no puede ocupar. Mintió con el título igual que Raúl Sendic”, escribió en Twitter.

Más allá de las críticas y los apoyos, el caso será analizado por la Comisión Asesora de Ética y Conducta Política del Partido Colorado, dado que Peña pidió ser recibido, algo que también había solicitado la Agrupación Libertad.

En una carta enviada a los cinco integrantes de la comisión (Alberto Brause, María Elisa Etchamendy, Yamandú Fau, Graciela Rompani y Jaime Sapolinsky), a la que accedió El Observador, el grupo señala que “vista la trascendencia” del tema es necesario que sea analizado.

“De ser ciertas, tales manifestaciones habrían infringido el deber de honestidad y rectitud propio de una figura de gobierno partidaria”, mencionan y agregan que “aún en ausencia del elemento volitivo, la gravedad del menoscabo a la imagen partidaria ocasionado por las conductas que se le atribuyen”.

El texto, que está firmado por el convencional departamental Agustín Rodríguez (que oficia como presidente temporal del grupo) y por la secretaria general Laura Gascón, agrega que Peña no puede desconocer ese menoscabo teniendo en cuenta “descrédito efectivo” del caso Sendic.

La tesis y el examen

Tras haber estado en actividades durante la mañana, Peña llegó sobre las 3 y media de la tarde a la Torre Ejecutiva, donde está su oficina de trabajo, y exhibió a los periodistas la escolaridad de su carrera como estudiante de la Universidad Católica.

Los documentos muestran que aprobó casi todas las materias entre 2002 y 2006 y que “reingresó” en 2021. En la escolaridad no se hace mención a la tesis, aunque el ministro subrayó que la defendió el 8 de marzo de 2022 y que debido a que había estudiado con otro plan en setiembre le hicieron dar el examen de una materia titulada “Gestión de la calidad y la innovación”.

En las declaraciones a Búsqueda, Peña no había informado acerca de este examen.