Aduanas cerró 2018 con el mayor valor de incautaciones de los últimos tres años

La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) cerró 2018 con un aumento de 41% en las incautaciones de mercadería. Es la cifra más alta desde 2015. En datos actualizados al primer trimestre de 2019 ya se realizaron actuaciones por más de US$ 6 millones.

Durante el año pasado se incautó mercadería por US$ 29,5 millones frente a los US$ 20,9 de 2017. El valor anual es el segundo más elevado de los últimos nueve años, según los registros oficiales. El registro más alto se verificó en 2015 cuando se alcanzaron los US$ 39 millones.

A su vez, la DNA actualizó datos al primer trimestre de 2019. En ese período las incautaciones llegaron a US$ 6,4 millones. En la comparación con igual trimestre de 2018 la cantidad fue sensiblemente menor ya que entre enero y marzo de 2018 las incautaciones fueron por US$ 15 millones. La cifra se disparó por una fuerte requisa de artículos informáticos que se efectuó en febrero por aproximadamente US$ 9 millones.

En los primeros tres meses de 2019, hubo incautaciones de artículos de bijouterie, informáticos, vestimenta, vehículos, drogas, cigarrillos, comestibles, cosméticos y productos de limpieza, bebidas, artículos para el hogar y otros productos.

De ese trimestre, las mayores incautaciones se realizaron en marzo con US$ 5 millones. En el desglose, la mercadería más requisada fue la bijouterie con más de US$ 2 millones. Se incautó cerca de US$ 1 millón de prendas de vestir y una cifra similar correspondió a artículos informáticos.

Desde la DINA informaron a El Observador que las incautaciones se llevan a cabo en todos los pasos de frontera, empresas o rutas. La mayoría surgen de investigaciones previas realizadas o análisis y perfilamiento de riesgo de las cargas.

Explicaron que las incautaciones pueden darse en un contenedor ubicado en el puerto, en cargas llegadas el Aeropuerto de Carrasco o luego de controles a una camioneta o un pasajero. En los pasos fronterizos las verificaciones (y posteriores requisas en caso de corresponder) son realizadas por funcionarios.

Además, hay sedes regionales que son grupos de trabajo que se establecieron hace tres años y hacen controles en rutas. Después está la División de Propiedad Intelectual, Lavado de Activos y Narcotráfico (Dpilan) y el Grupo de Respuesta e Inteligencia Aduanera (GRIA).

En abril

En el cuarto mes del año, la DNA realizó una fuerte incautación. Según informó el organismo, investigaciones desarrolladas por funcionarios de la Dpilan descubrieron mercadería en presunta infracción marcaria, Los productos eran de origen chino y se encontraban en un contenedor declarado en abandono en el puerto de Montevideo. En la actuación aduanera se encontró ropa, calzado deportivo y relojes, presuntamente falsificados, por un valor total de US$ 5,5 millones.

En el mismo mes también se incautaron cinco vehículos de contrabando. Sus procedencias eran de Argentina y Brasil, no tenían la documentación debida y su valor estimado fue de más de US$ 70 mil.