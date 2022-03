Ahora sí: cuánto cuesta el viaje a Qatar para alentar a la celeste en el Mundial

Luego que la selección uruguaya clasificar al Mundial de 2022, los hinchas se entonaron y comenzaron a pensar en el viaje para acompañar a los futbolistas hasta Qatar. Entonces, las agencias de viajes se enfocaron en los precios de los aéreos, las estadías y las entradas a los partidos, y empezaron a armar paquetes para los uruguayos.

Es que por más de que cada persona pueda viajar por su cuenta, los programas armados por agencias de viaje dan mayores garantías en un país poco conocido cómo Qatar. Asimismo, ayudan a abaratar costos de un viaje que cada mes, se vuelve más caro. Desde que arrancó el 2022, las tarifas de los vuelos se duplicaron y a medida que se acerca la fecha de la Copa del Mundo seguirán aumentando. De hecho, luego del triunfo 4-1 contra Venezuela los pasajes de ida y vuelta estaban a poco más de US$ 3.000 en el sitio web Despegar, y ahora cuestan entre US$ 3.300 y US$ 5.300.

La compañía HiperViajes ofrece un paquete de US$ 14.990 —precio por persona en base doble—, que incluye el pasaje aéreo de Montevideo a Madrid y luego, a Doha. El viaje está previsto por 17 días: dos noches de alojamiento en España y 13 noches en Qatar y, de vuelta, dos noches en el país del viejo continente. Además, tiene entradas categoría 1 —zona preferencial del estadio—, para los tres partidos de fase de grupo de Uruguay. También incluye servicios de atención, trasporte y entretenimiento.

En este caso, la salida está prevista para el 17 de noviembre y el retorno para el 5 de diciembre. La Copa Mundial de Fútbol de la FIFA de Qatar comienza el próximo 18 de noviembre y culminará con la final el 18 de diciembre.

Mac Travel Group tiene una oferta desde US$ 12.990 por persona en habitación doble. Incluye los pasajes aéreos, 13 noches en un hotel cuatro estrellas de Doha y entradas categoría 3 para los tres partidos de fase de grupo de Uruguay. Al igual que HiperViajes, Mac Travel Group acompaña el viaje mundialista con traslados de transporte y entretenimiento.

La agencia de viajes proporciona el servicio con cupos limitados en grupos de 15 personas.

Según dijo el presidente de la Asociación Uruguaya de Agencias (Audavi) de Viaje,Carlos Pera a canal 5, aún quedan propuestas por salir y quizás más caras.

Para el viajero independiente

Pero además de quienes eligen las agencias de viaje, están los que eligen viajar por su cuenta. Lo complicado para este grupo de gente es obtener entradas y reservar alojamiento de forma independiente.

Para conseguir boletos. los uruguayos tienen que acceder a la sección internacional de entradas en el sitio oficial de FIFA, y enviar una solicitud de acuerdo a los pasos indicados en el sitio.

Aunque el primer espacio de venta de entradas ya terminó —con 17 millones de solicitudes—, la FIFA abrió un período de cesión de tickets: será por orden de solicitud y solo durará seis días. Estos nuevos boletos para la Copa del Mundo ya pueden adquirirse por el sitio de FIFA.com/tickets hasta el próximo 29 de marzo a las 7:00 en Uruguay.

En esta nueva ocasión de venta de entradas habrá posibilidades de postularse para entradas de cuatro categorías:

1: Es la más cara y está ubicada en las zonas preferentes del estadio

2 y 3: Están en una zona del estadio separada de la categoría 1.

4: Es una zona reservada exclusivamente para residentes en Qatar.

Quienes apuesten al sitio web de la FIFA como el lugar para conseguir entradas pueden ir por tickets individuales, abonos de equipo, abonos para cuatro estadios o boletos de accesibilidad.

Ver un partido de la fase de grupos sale QAR 250, QAR 600 y QAR 800, para las categorías 3, 2 y 1 respectivamente; lo que equivale a $ 3.015, $ 7.236 y $ 9.648. Para paquetes que incluyen los tres partidos de la fase de grupos, los precios son de $ 9.950, $ 23.878 y $ 31.838, según la categoría.

Si bien el paquete es más caro que comprar tres entradas por separado, puede ser útil para evitar la incertidumbre de tres sorteos diferentes.

Además de las dificultades para conseguir los boletos, viajar solo dificulta el acceso a hospedaje porque Doha tendrá capacidad para hospedar algo más de 100 mil personas, cuando la afluencia de público para el Mundial se espera en más de un millón.

El costo del día a día

El presidente de la Audavi recomendó contar con entre US$ 60 y US$ 80 para cada día en Qatar, US$ 25 de ellos destinados a las comidas.