Al cantante argentino Ulises Bueno lo bajaron del escenario para robarlo: mirá el video

El cantante argentino Ulises Bueno, una de las principales figuras del cuarteto y hermano del fallecido Rodrigo, se presentó este pasado fin de semana en un boliche de las afueras de Buenos Aires, en la previa a un espectáculo en el Luna Park de la capital argentina.

El show, que tuvo lugar en la localidad de José C. Paz, transcurría con normalidad, hasta que en un momento del espectáculo el cantante extendió su mano para saludar al público, y todo se descontroló.

Según distintos videos del evento, como uno publicado por la cuenta Notitropicales el cantante fue bajado del escenario por el público. Mientras la seguridad del boliche corría a asistirlo y liberarlo de los abrazos, algunos de los espectadores aprovecharon la confusión para quitarle algunos accesorios a Bueno.

"me merezco este maltrato yo?"

“¡Pará loco pará! ¿Por qué me tiraron del escenario?”, dijo el cantante, pidiendo que no le pegaran ni le quitaran sus objetos. ”Se fueron al carajo, loco qué pasa. ¿Yo les hice algo a ustedes? ¿Por qué me tratan de esta forma? Me robaron las cadenitas, eso no se hace. Hay cosas que no se deben hacer, muchos años laburando de esto, ¿para que me traten de esta forma?”, los increpó.

Su gorro y sus auriculares también le fueron sustraídos por la audiencia, lo que molestó particularmente al artista. "Si alguno tiene dignidad que me devuelva la gorra que es un regalo personal", pidió Bueno, que finalmente siguió adelante con el espectáculo.