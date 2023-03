Al menos ocho personas perdieron la vida en el naufragio de dos barcos en las costas de California

El tráfico de personas en las costas del sur de California, Estados Unidos, se multiplicó por siete de acuerdo a cifras brindadas por las autoridades estatales. Este domingo, según el Departamento de Bomberos y Rescate de San Diego, dos barcos que transportaban migrantes sin papeles chocaron.

Uno de las barcazas llegó a tierra y se salvaron las ocho personas que transportaba. En cambio, la otra, que llevaba entre ocho y diez migrantes, naufragó. El destino de esa gente era el trabajo indocumentado. Se estima que al menos el 10%

La tragedia sucedió en aguas del Pacífico. Los equipos de rescate recibieron un llamado telefónico el sábado por la noche. Una mujer dijo que ella misma estaba en el barco que llegó a la orilla, donde había otros siete migrantes.

Cuando los servicios de urgencia fueron a Black’s Beach se encontraron con ambos barcos, el que llegó a destino pese al percance y el que se deterioró a tal punto que sus tripulantes no pudieron sobrevivir. Tras la búsqueda, localizaron ocho cuerpos sin vida, varios de ellos llevados a la costa por el oleaje, según informó el periódico San Diego Union Tribune.

Según dijo James Gartland, jefe de Guardavidas de San Diego, en una rueda de prensa, las tareas de búsqueda se complicaron por la marea alta y la niebla. Esto último provocó que los helicópteros del cuerpo de Guardacostas no tenían visibilidad suficiente. El domingo se retomaron la búsqueda de otras posibles víctimas. Todavía no fueron identificados los cuerpos sin vida, en consecuencia no se sabe siquiera la edad, el sexo o la nacionalidad.

El tráfico de personas desde las costas del norte de México al sur de Estados Unidos crece de forma sostenida. Según un estudio del Public Policy Institute ol California (PPIC), el número de personas que trabajan sin documentación aumentó más del 700% en los últimos cinco años, y en los últimos dos, habían muerto al menos 23 personas en el mar, a los que se suman otras ocho víctimas.

Ese estudio indica que el 25% de los trabajadores indocumentados de los Estados Unidos están en California, no solo por la cercanía sino porque muchos realizan tareas rurales, la mayoría temporarias. Uno de cada 10 trabajadores son inmigrantes sin papeles. Las estimaciones del PPIC indican que se trata de cerca de dos millones de personas que están en esas condiciones.

Dado que California es el estado con mayor producción agrícola del país, cerca de un millón de trabajadores golondrina lo hacen en actividades de siembra, mantenimiento de los cultivos y, sobre todo, en las cosechas.

Los migrantes sin papeles son mayoritariamente mexicanos o centroamericanos y también se desempeñan en la tareas de limpieza, la construcción, el transporte y la industria.

La investigación desglosa por zonas la distribución regional de este tipo de residentes y saca a la luz que la ciudad de Los Ángeles y sus ciudades satélites concentra la mayor parte de los trabajadores en negro. Según el estudio, ocho de cada diez son latinoamericanos. Hasta 2010, la mayoría eran mexicanos, luego creció el flujo de personas de otras naciones del sur del Río Bravo, para quienes la llegada hasta California es mucho más compleja que para los mexicanos, que parte de un país con límites con California.

Una investigación publicada a principios de este 2023 por el PPIC, tres de cada cuatro californianos ven bien que “a los inmigrantes indocumentados que han vivido y trabajado en su país por al menos dos años, se les brinde la oportunidad de conservar sus trabajos y regularizar su situación como residentes legales en el país”.

La ley para regularizar la situación de alrededor de 11 millones de personas indocumentadas está en tratamiento en el Senado, donde los demócratas tienen 48 senadores y tres aliados, mientras que los republicanos –adversos mayoritariamente a legalizar indocumentados- tienen 48 senadores. De ser aprobada en la Cámara alta, será la Cámara de Representantes, con mayoría republicana, la que termine de definir este tema.