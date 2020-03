Alberto Fernández preocupado por "que haya tontos que no entiendan el riesgo" del coronavirus

En el tercer día de cuarentena en Argentina, el presidente Alberto Fernández dijo que su principal preocupación, en este momento, son las personas que no respetan la orden de aislarse. Aunque aclaró que, "hoy por hoy", no decretará el estado de sitio para profundizar el control sobre el coronavirus.

"Lo que más me preocupa es la incomprensión de la gente, que haya tontos que no entiendan el riesgo en el que estamos. El idiota que circula con fiebre, que lastima la salud de todos, a quien su egocentrismo no le deja ver cómo puede dañar al que tiene al lado", subrayó Fernández en diálogo con el programa La Peña de Morfi, que conduce Gerardo Rozín en Telefé.

"Quiero aclarar que no son los más, sino que son los menos. La inmensa mayoría está en sus casas dejando pasar el tiempo como puede. No saben la gratitud que tengo para con ellos", agregó Fernández en la entrevista que se realizó de manera remota.

Con respecto a la posibilidad de decretar el estado de sitio dijo: "No quisiera llegar a eso, y solo hablaría mal de la sociedad argentina. Los instrumentos están, las fuerzas están. Al que sale sin justificación, lo detienen y lo ponen a disposición de un juez. Los elementos están. Las fuerzas de seguridad tienen que hacer lo suyo, la gente tiene que hacer lo suyo y yo tengo que cuidar la salud de los argentinos. Tenemos el sistema legal funcionando como corresponde", argumentó al respecto el presidente argentino.

"Los problemas más dolorosos con el coronavirus se produjeron en los países que no previeron la velocidad del contagio, y por eso el sistema de salud no pudo hacerle frente. Si nos quedamos en casa, el contagio va a ser más lento y vamos a poder atender a los pacientes. Cuanto más lento el contagio, mejor la posibilidad de que la gente sea mejor atendida. Ese es el secreto", sostuvo el presidente, en referencia a casos como los de Italia y España.

Y agregó, en tono crítico, que "más de 20 mil personas se fueron de Argentina después de que el 13 de marzo avisé a los argentinos que había una pandemia y que se frenaba todo. Después de eso, se fueron 20 mil argentinos. Y muchos pidieron después que los traiga urgente. Esto es una prueba de la desaprensión que hay de los argentinos", dijo.

"Esta no es la pelea de un presidente, es la pelea de la soociedad. Tenemos que estar todos mancomunados. Yo me siento muy acompañado por la inmensa mayoría, quedan solo algunos insensibles", especificó.

Estado de situación

Fernández informó que en la ciudad de Buenos Aires se encuentra "el 70% del conflicto". Y aclaró que en todo el país se está haciendo un relevamiento de camas, unidades de terapia intensiva y respiradores". También informó que el Estado nacional está comprando respiradores artificiales "para proveer a quienes lo necesiten", según informó La Nación en base a las declaraciones realizadas a Telefé.

Sobre la situación actual en cuanto a la cantidad de infectados y a la gravedad de los casos, dijo que se necesita "aplanar la curva, y tenemos que seguir haciéndolo. Del uno al diez, en cantidad de infectados y de gravedad, no sabemos dónde estamos. No sabemos qué es lo que vamos a enfrentar. Estamos peleando contra un ejército invisible", agregó.

Situación mundial

Más tarde, según consignó La Nación, Fernández brindó una entrevista a radio Rivadavia, donde consideró: "Estamos en una situación de cambio mundial. Cuando estuve de gira en Europa los primeros días de febrero, cené con (la canciller, Angela) Merkel. Ella fue la única que me habló del coronavirus en Europa. Y me dijo que lo más grave iba a ser la cuestión económica", contó en diálogo con la edición especial del programa Tarde pero Temprano.

"Merkel me dijo que la caída del comercio mundial va a ser de US$ 600 mil millones. Va a haber otro mundo después de esto. Se van a tener que revisar las lógicas financieras que hubo hasta ahora. Se va a revisar el rol del Estado en las sociedades donde el Estado dejó de prestar atención al estado de salud de sus ciudadanos. Cambia todo. Un virus puede terminar la fortuna de alguien en diez minutos. Esto está creando un nuevo mundo, que vamos a reescribir cuando esto pase. Lo importante es aprender del dolor que nos causa", sostuvo.

Agregó que "esta es una enfermedad que nos llega a nosotros por los privilegiados que pudieron viajar a Europa. Ellos fueron las primeras víctimas. Ellos. Ahí hay que entender cómo son las cosas. Volver a reflexionar, darnos cuenta de lo efímero de todo. Esto es lo que inexorablemente nos va a pasar de aquí en adelante".

Consultado sobre el pago de la deuda, dijo que "antes de la pandemia, yo le dije al FMI que no estaba en condiciones de pagar si era a costa de postergar a los argentinos. Ahora tengo mil razones más para decir lo mismo. Tenemos que volver a levantar el país, garantizar el trabajo, hacer un esfuerzo mayúsculo para poner en marcha a la economía".

"El fondo ha entendido bastante de lo que dijimos. Por eso, el viernes sacó un comunicado de la misión que vino para acá, donde dicen que la Argentina necesita hacer una quita sobre los intereses. Y dijo que en los próximos cinco años, Argentina no puede pagar un peso. Esto lo dijo el fondo porque vio los números y las posibilidades que teníamos", finalizó el mandatario.