Alentado por El Juego del Calamar, Netflix duplicará su contenido coreano en 2022: lo que se viene

Animado por el gran éxito de El Juego del Calamar y media docena más de otros programas, Netflix va a duplicar el contenido coreano en 2022. La plataforma anunció este miércoles que lanzará 25 películas y series, su lista anual más grande de ese país hasta la fecha.

En 2021, Netflix invirtió más de US$ 500 millones en contenido coreano y la lista de este año superará fácilmente esa cifra de gasto, aunque la compañía no informó una estimación precisa.

Netflix compartió una serie de cifras para explicar su optimismo extremo sobre el contenido K. Aseguran que las horas de visualización globales para sus programas coreanos (produjo y lanzó un total de 15 originales el año pasado) se multiplicaron por seis en comparación con 2019, según relevó el sitio especializado The Hollywood Reporter.

El Juego del Calamar, por supuesto, se convirtió en la serie más vista de Netflix, con el 95% de su audiencia proveniente de fuera de Corea. La empresa anotó además que "muchos de estos espectadores exploraron otro contenido coreano".

Los éxitos que siguieron al liderazgo de esta serie incluyeron la serie de fantasía Hellbound, que ocupó el puesto número uno en el Top 10 de Netflix en 34 países. En tanto que The Silent Sea también llegó al puesto número uno en las listas semanales Top 10 de contenido que no está en inglés.

Algunos de los puntos más destacados de la próxima lista coreana de Netflix incluyen All of Us Are Dead, en la que los zombis invaden una escuela secundaria; Money Heist: Korea - Joint Economic Area, una adaptación de la exitosa serie española La casa de papel; y la película de acción Seoul Vibe, sobre las aventuras de un equipo de operaciones especiales ambientada en los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988.

Netflix consiguió ya una ventaja dominante como la plataforma global de referencia para los fanáticos del contenido coreano (lanzó más de 130 títulos de ese país hasta la fecha), pero la competencia de los rivales internacionales está aumentando.

Disney+ presentó una lista de siete originales coreanos cuando se estrenó en Corea del Sur y otros territorios asiáticos el otoño pasado. Mientras que HBO Max sin duda hará lo propio en la categoría cuando finalmente se presente en el este de Asia en algún momento de este año.

