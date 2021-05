Alfie dijo que en los gobiernos del Frente Amplio hubo más de 340 casos de exoneración impositiva similares al suyo

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, defendió el domingo su situación respecto a la exoneración tributaria que el Ministerio de Economía (MEF) había otorgado a su estudio en el marco de la ley de Promoción de Inversiones, y señaló que durante los períodos de gobierno del Frente Amplio se dieron alrededor de "340 casos similares".

En una entrevista con el programa Santo y Seña, de canal 4, Alfie declaró que quiso ver "cuántos estudios, cuántos profesionales" habían recibido beneficios fiscales. "En mi relevamiento cuento 340 y pico de casos similares. En algunos casos, yo te diría que la situación, como la mía, está muy parecida. No exactamente lo mismo, pero pega en el palo. Familiares directos, muy cercanos, pegan todos en el palo", señaló el jerarca.

Alfie no quiso dar los nombres de sus señalados porque, según dijo, prefiere preservar el "estado de derecho" al tratarse de un procedimiento legal. "No voy a decir nombres porque hay un tema. Como es todo legal, no voy a entrar en el juego. Si quiero preservar la verdad y quiero preservar el estado de derecho, no (debo) entrar en esta historia de 'ah, aquel también se benefició'. No es que se benefició, tuvo un derecho legal", aseguró.

El 11 de febrero de este año, la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, firmó una resolución mediante la cual se otorgaba a la empresa "Isaac Alfie Stochek", razón social de su estudio, un beneficio tributario para la "inversión en equipamiento por instalación en nuevo local", por un monto de 138.351 unidades indexadas (equivalente a unos US$ 15.150 al tipo de cambio actual).

La resolución tomó estado público el 5 de marzo, y ese día Alfie decidió, "de común acuerdo" con el presidente Luis Lacalle Pou, renunciar a los beneficios.

“Cuando salió la noticia (el 5 de marzo), yo todavía no había sido notificado. Hace unas semanas, en abril, recibí formalmente la notificación y presenté la nota de desistimiento a esa exoneración, que es legal. Estaba a mi nombre y apellido. Que cada uno saque sus conclusiones”, había afirmado en entrevista con el programa Las cosas en su sitio de radio Sarandí.

Arbeleche será interpelada por este caso este miércoles tras un llamado del diputado del Frente Amplio Gonzalo Civila.