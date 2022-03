Alfonso Bustillo: “El Angus en la región está imparable”

Alfonso Bustillo, presidente de la Asociación Argentina de Angus, presente en las recientes actividades de la raza en el Centro de Convenciones de Punta del Este, en diálogo con El Observador destacó que los rodeos uruguayos tienen una genética “de punta”.



¿Cómo ve al Angus?



El Angus en la región está imparable. Cada vez más ganaderos quieren entrar a una raza que le soluciona casi todos los problemas y le mejora el negocio de una manera muy importante.



¿Y al Angus uruguayo?



Me tocó jurar el Prado en 1991 y en 2022 y si vieran lo que me tocó ver en ese entonces y lo que se ve hoy es increíble lo que ha pasado con el Angus, con la referencia de una exposición tan importante. Creo que Uruguay está muy bien posicionado con un rodeo Angus muy importante y genética de punta, a nivel de los buenos rodeos que hay en el mundo.

Los valores que vimos en esta gala son valores muy importantes, en Argentina impensados en general por lo que es el dólar para nosotros y lo cara que es la vida en Argentina en dólares. Creo que este es un remate realmente importante, a nivel de Estados Unidos. Marcelo Umpiérrez La Gala Angus tuvo valores destacados.



¿Cómo está hoy el rodeo de la raza en Argentina?



El rodeo argentino está muy bien, el Angus argentino está creciendo, siempre posicionándose. Cada vez más ganaderos se vuelcan a nuestra raza y creo que es insuperable. Es realmente un orgullo tener esta raza en nuestro país y región.



Van a festejar los 100 años.



Cumplimos 100 años el año pasado. La pandemia nos hizo postergar nuestro festejo, así que este año tendremos uno importante la última semana de mayo en la Sociedad Rural Argentina, en el predio ferial de Palermo. El rodeo argentino está muy bien,, siempre posicionándose. Cada vez más ganaderos se vuelcan a nuestra raza y creo que es insuperable. Es realmente un orgullo tener esta raza en nuestro país y región.. La pandemia nos hizo postergar nuestro festejo, así que este año tendremos uno importante la Angus Uruguay estará con un stand. Tendremos dos juras, que por primera vez en la historia será separada entre Angus negro y colorado, lo que nos entusiasma. Habrá tríos de toros pedigrí y vaquillonas puro controlado, va a ser una gran fiesta. ¿Por qué se separará el Angus negro del colorado?



Notamos que el colorado siempre está un poco en desventaja con el negro. Tal vez es mayor la posibilidad de seleccionar en los rodeos negros. Nos pareció una buena oportunidad para promocionar el colorado, para que el ganadero que cría colorado se anime a venir a la exposición con un animal que a lo mejor en una categoría que compite con todos se podría sentir disminuido. Creo que va a ser muy bueno y que se verá mucho entusiasmo de los criadores. Marcelo Umpiérrez En el Centro de Convenciones se vendieron ganados Angus seleccionados. Leé también Dan Moser: “Este país tiene que estar orgulloso de su producción agropecuaria”