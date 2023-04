Alfredo Arias tras el clásico que ganó Peñarol: qué le dijo a sus jugadores y el engaño a la prensa

El entrenador de Peñarol, Alfredo Arias, celebró la victoria con la intensidad que tuvo el partido clásico y con la importancia del triunfo que logró 2-0 ante Nacional en el Campeón del Siglo, en su estreno ante el tradicional rival como entrenador de Peñarol.

Ingresó al vestuario y celebró con un grito. "Traté de gritar de la puerta para adentro", explicó en la transmisión de televisión de VTV, y agregó: "Estaba contenido, y en la cancha no podés exteriorizar todo lo que querés".

Sobre el clásico, dijo: "Lo viví muy bien, y lo traté de disfrutar antes porque sabía que durante el partido no lo iba a disfrutar. Llegué a una altura de la vida en la que uno no disfruta las cosas cuando las tiene, y quería disfrutarlo. Ahora trataré de disfrutar un poquito más porque ya tenemos en vista un objetivo importante (de la Copa Sudamericana)".

El entrenador de Peñarol explicó el día que resolvió cuál sería 11 que utilizaría en el clásico: "La decisión del equipo la tomé el martes. Mis jugadores sabían, no todos, pero los que iban a jugar sabían que iban a estar".

Sobre el manejo de la información y la filtración del posible equipo, dijo: "Cuando no podés con ellos (los periodistas), te unís. Que la información sea a favor tuyo, porque ustedes saben todo. Hasta ahora. En este partido no tanto".

Como estrategia pasó información cambiada: "Puse más convocados (en la lista), y entrené con otros en la cancha en la práctica".

Eso llevó a que los periodistas recogieran información que no era la correcta, mientras sus jugadores sabían quiénes iban a ser titulares en el Campeón del Siglo.

Sobre la oncena que iba a utilizar Álvaro Gutiérrez, respondió: "Creí que no iba a hacer cambios, y que sí Polenta estaba jugaba. Pensé que iba a repetir el equipo". Finalmente, el entrenador tricolor realizó cambios.

Consultado acerca de cómo preparó el clásico, explicó: "Estuve muy enfocado en el mensaje que le di a mis jugadores, que dependía de nosotros. Era un partido muy importante y que teníamos que salir a ganar. Que la apuesta era arriesgar. Si ganábamos nos íbamos a cinco (de Nacional), si empatábamos quedábamos a dos y si perdíamos quedábamos uno abajo. Y por lo que quedaba en el torneo, había como remarla si se perdía. Por eso hoy había que arriesgar, ir al frente y se logró".

Destacó el aporte de Ignacio Laquintana, pero dijo que la clave es el equipo, cuando le consultaron si la diferencia fue la actuación del puntero que no pudo ser controlado por Camilo Cándido.

"Los partidos se empiezan a ganar desde el conjunto. Nadie gana solo. Es bueno tener un jugador como Laquinta, a quien quise llevar a Cali hace dos años, y luego a Santa Fe. Es un jugador que me gusta porque da un desequilibrio que es difícil encontrar, con velocidad y potencia desde el minuto uno al 90".

Sobre el goleador Mathías Arezo, manifestó: "Hizo un trabajo bárbaro. Temía que no pudiera rendir al 100% porque se fue tocado (con la selección), y cuando volvió me dijo: 'Estoy bien, me falta fútbol y entrenar más'. En el transcurso del partido fue mejorando. Incluso arriesgo más y se soltó. Quiero destacar a Abel (Hernández). Lo puse en un momento que había que ganar e interviene en las dos jugadas del gol".

Sobre la lesión de Leo Coelho dijo que el zaguero brasileño estaba con una pequeña rotura fibrilar.

"Tuvo una lesión, había una lesión, pero una lesión no influye lo mismo en uno que en otro, y Coelho me aseguró que si paraba para el partido con Liverpool estaba en el siguiente. Y así ocurrió".

Ante la pregunta de cómo queda el Torneo Apertura tras recuperar los cinco puntos de diferencia ante Nacional: "El campeonato está durísimo, están todos muy cerca y todos tienen posibilidades. Como todos los Campeonato Uruguayo que conozco, está duro. Estamos haciendo un buen campeonato, somos competitivos al máximo. Ganamos algún partido que quizás no merecimos, como al principio con La Luz, cuando pudimos empatar y ganamos. Y contra Liverpool no merecimos perder. Pero se dio así, porque el fútbol es así. En ese momento perdimos el invicto y siempre digo que todo es para mejor. Hoy entramos todos más atentos y concentrados. Los jugadores son ellos y están haciendo este campeonato, y si el estadio se llena es porque los jugadores convencieron a la gente que se podía dar un buen partido".

Valentín Rodríguez salió porque "se le cargó mucho la pierna y que ya no podía", cerró el entrenador.