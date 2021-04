All New GX3: llega la nueva SUV compacta de Geely ahora también con versión automática

¿Quién no sueña con tener una SUV? Este tipo de vehículos tiene espacio suficiente para todos, comodidad, un andar fluido y belleza en sus diseños. Y no tienen por qué ser caros. Con una estética renovada y un mayor nivel de equipamiento y confort, Geely –la automotriz que en China se ubica en el top 5 de las marcas más vendidas– acaba de lanzar en Uruguay una nueva versión de la GX3, una SUV compacta y moderna adaptada a las necesidades de los clientes, con lo último en tecnología un precio base de US$ 17.990 en su versión de entrada.

La Geely All New GX3 tiene tres versiones que ofrecen una gran relación entre calidad, precio y equipamiento. Vienen equipadas con un motor de 1.5 litros y 16 válvulas con una potencia de 103 caballos de fuerza a 6000 revoluciones por minuto, en versiones manuales de cinco velocidades y con la incorporación de una versión automática CVT de ocho marchas que incluye modo Sport como principal novedad. "En comparación con la anterior, la nueva versión de Geely GX3 es prácticamente un modelo distinto. El diseño, el equipamiento y la nueva versión automática es lo que más resalta y diferencia a un modelo del otro”, explicó Federico Guarino, gerente comercial de Grupo Fiancar, representante de Geely en Uruguay. “Dentro de las SUV es el tamaño más chico, pero es más alta y robusta que un auto y tiene un formato deportivo. Es ideal porque a quienes les gustan las SUVs pero no pueden alcanzar el precio de las SUV de alto porte tienen acceso a este tipo de vehículo compacto", agregó. “Hay varios productos para comprar dentro de esta gama y con estas características, pero Geely All New GX3 destaca por su nivel de equipamiento, diseño y tecnología aplicada a la seguridad y el confort. Mirás las SUV chicas que hay en el mercado y probablemente gran parte de los consumidores se vean más atraídos por la GX3, y eso es parte del trabajo que viene haciendo la empresa hace años. Geely resalta por el diseño, el nivel de equipamiento y la accesibilidad”, destacó Richard Lempert, uno de los directores del Grupo Fiancar. Características de la Geely All New GX3 La nueva GX3 incorpora una versión automática. La nueva Geely GX3 tiene tres versiones –GB, GC y GF– que incluyen control de estabilidad, control de tracción, control de ascenso y descenso de pendientes, techo solar, tapizado en cuero, volante multifunción, sistema keyless con botón de encendido y central multimedia con pantalla táctil de 8” con Apple Car Play y Android Auto. Además, cuentan con el primer filtro de aire CN95 de la industria –desarrollado de forma exitosa por Geely en febrero de 2020 y que ya había sido incluido en la versión anterior de la GX3, lo que lo convirtió en el primer vehículo con este filtro en Uruguay–. La importancia de este filtro está dada por su capacidad de filtrar las partículas de coronavirus. Las tres versiones tienen garantía de cuatro años o 100.000 kilómetros. Geely All New GX3 GB Esta versión cuenta con caja de cambios manual, frenos ABS, doble airbag delantero, anclajes ISOFIX, cinco cinturones de tres puntas, monitoreo de presión de neumáticos, alzacristales y espejos eléctricos, bloqueo central, dirección asistida eléctricamente, faro antiniebla trasero, aire acondicionado con filtro CN95, espejos exteriores calefaccionados con luces de giro, cámara de retroceso con sensores de estacionamiento traseros, luces diurnas y luces traseras de posición LED, pantalla multimedia táctil con mirror link para Apple CarPlay y Android Auto, bluetooth, dos puertos USB, radio AM y FM, cuatro parlantes, control de velocidad crucero, tapizado de ecocuero y asiento de conductor con regulación en cuatro posiciones. Su precio de venta es de US$ 17.990. Geely All New GX3 GC Esta versión, también manual, incorpora sobre la GB controles de tracción y estabilidad, asistencia de frenado de emergencia, asistente de arranque en pendientes, techo solar eléctrico y dos posiciones de regulación extra al asiento del conductor. Su precio de venta es de US$ 19.290. Geely All New GX3 GC La versión tope de gama cuenta con caja automática de cambios CVT de ocho velocidades y, sobre la versión GC, suma alzacristales con sistema one touch, sistema keyless con llave manos libres de apertura o cierre, botón de encendido y apagado y control de descenso de pendiente. Su precio de venta es de US$ 21.490. Inversión en diseño y tecnología El frente de la All New GX3 es robusto, con una parrilla superior tridimensional cromada, continuada por faros LED y camineros con disposición horizontal. Sus curvas son inspiradas en formas musculares que se extienden por todo el vehículo, y le brindan un estilo único. Geely tiene cinco centros de diseño en el mundo: en Shanghái, China; en Gotemburgo, Suecia; en Barcelona, España; en California, Estados Unidos; y en Coventry, Inglaterra. Y cuenta con centros de investigación y desarrollo en China, Suecia, Inglaterra y Alemania. “Geely invierte mucho más que el promedio en desarrollo de tecnología y diseño", explicó Lempert. A su vez, cuando Geely Holding Group compró el 100% del paquete accionario de la marca sueca Volvo en 2010 comenzó un proceso de fusión en el que Geely se benefició de la tecnología, el diseño y de toda la experiencia en seguridad de la marca Volvo. "Allí comenzaron a compartir plataformas de fabricación, proveedores, centros de diseño e investigación y desarrollo, y eso derivó en que hoy, tanto los Geely como los Volvo son diseñados en los mismos cinco centros de diseño del grupo. Por otro lado, Geely creó en 2016 una unidad de negocio de vehículos eléctricos, y ese año lanzó Lynk and Co, una marca nueva que se posiciona entre Geely y Volvo”, agregó Lempert. La nueva GX3 está adaptada a las necesidades de los clientes. La expansión de Geely continuó en 2017 cuando adquirió el 51% de la inglesa Lotus, y el 49,9% de Proton, de origen malasio. Un año después compró el 10% de Daimler, propietaria de Mercedes Benz, lo que la convirtió en el mayor accionista individual de esta compañía. “Geely Holding Group es una compañía gigante y poderosa, con un abanico de negocios en torno a lo automotriz muy importante y una facturación anual de US$ 48.000 millones, una venta anual de casi 2,2 millones de autos, 1,2 millones de Geely y otro millón del resto de las marcas”, concluyó Lempert. Quienes estén interesados en probar estas SUV de Geely pueden hacerlo en todos los locales de Grupo Fiancar y en la red de concesionarios Geely de todo el país. Grupo Fiancar: más de 35 años de respaldo en Uruguay Geely cuenta con dos locales insiginia para asegurar a los clientes experimentar la verdadera experiencia de la marca. Uno Ubicado en Avda Giannatasio frente al Puente de las Américas y otro en la sede central de Grupo, en Rondeau 2165, esquina Colombia. Grupo Fiancar es uno de los principales importadores del sector automotriz del país con más de 35 años de trayectoria, y es representante de marcas de vehículos como Mitsubishi, Geely, JAC y Great Wall, entre otras. A su vez, es uno de los representantes de mayor trayectoria como socio de Geely International Corporation en el mercado global y comenzó el plan de introducción de Geely en Uruguay en 2008. Hoy en día hay más de 8.000 unidades Geely circulando en el país. Los vehículos Geely 0 kilómetro cuentan con una garantía de cuatro años o 100.000 kilómetros total y transferible. A su vez, la marca pone a disposición a nivel de posventa toda la tecnología necesaria y el personal técnico altamente calificado y entrenado a través de una extensa red de servicios y talleres especializados. Cuenta con una central de repuestos con un amplio stock que brinda alcance nacional y atención personalizada a todos los clientes. "Para Grupo Fiancar la atención posventa es hasta más importante que la venta en sí. Siempre le digo a los vendedores que trabajan conmigo que vender el auto es un momento, pero en la venta generás una relación que va a durar tres o cuatro años. Cada 10.000 kilómetros el cliente va a venir a traernos su vehículo para hacerle el mantenimiento. Tenemos una tasa de reconversión de clientes que compraron un Geely hace ocho años que después compraron una GX3 y ahora compran la nueva versión”, explicó Guarino. Grupo Fiancar dispone de un centro de logística integral automotriz de más de 50.000 metros cuadrados donde centra la operativa del Grupo y brinda soporte para preentrega y puesta a punto de las unidades Geely 0 kilómetro, desde donde son distribuidas hacia los concesionarios y clientes finales.